Branchen-Event Der Live-Ticker vom HORIZONT Werbewirkungsgipfel 2017

Zum Werbewirkungsgipfel 2017 werden die Top-Entscheider der Branche erwartet Foto: dfv

Themenseiten zu diesem Artikel: Werbewirkungsgipfel Horizont

Heimspiel für das HORIZONT Online-Team: In Frankfurt findet heute und morgen der hochkarätig besetzte HORIZONT Werbewirkungsgipfel 2017 statt. Wir berichten live von den Vorträgen und Debatten, von Best Cases und Learnings. Was aktuell über Werbewirkung diskutiert wird und auf welchem Stand die Disziplin im Spätsommer 2017 ist, lesen Sie hier!