Borussia Dortmund Opel weitet Partnerschaft aus und wird Ärmelsponsor

Diese Ärmelsponsoren stehen bereits fest RB Leipzig: CG Gruppe, Borussia Dortmund: Opel, TSG 1899 Hoffenheim: Prowin, Hertha BSC: Tedi, FC Schalke 04: Allyouneed, Eintracht Frankfurt: Deutsche Börse, VfB Stuttgart: Garmo/Gazi

Am heutigen Donnerstag laden Borussia Dortmund und Sponsor Opel in den Signal-Iduna-Park zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Dort werden BVB-Geschäftsführerund Opel-Deutschlandchefnicht nur über den am Samstag anstehenden Härtetest im Supercup gegen den FC Bayern München sprechen, sondern nach HORIZONT-Informationen auch die Ausweitung der bestehenden Zusammenarbeit verkünden. Es soll sich dem Vernehmen nach um einen langfristigen Deal handeln.Der Rüsselheimer Autobauer, dessen Übernahme durch PSA Anfang dieser Woche abgeschlossen wurde, besetzt beim BVB künftig die 70 Quadratzentimeter große Fläche auf dem linken Trikotärmel. Dort warb in der vergangenen Saison noch der zentrale DFL-Sponsor Hermes mit seinem Logo. Nun können die Vereine neben der Trikotbrust auch diese Fläche selbst vermarkten - angesichts von bestehenden Exklusiv-Deals mit ihren Hauptsponsoren mussten und müssen viele Clubs aber in Nachverhandlungen gehen, um das Ärmelsponsoring für einen weiteren Sponsor zu ermöglichen.Neben dem Engagement bei Borussia Dortmund ist Opel zudem noch beim FSV Mainz 05 aktiv. Dort hält der Autobauer seit vergangenem Sommer das Namensrecht am Stadion , das nur wenige Kilometer vom Unternehmenssitz in Rüsselsheim entfernt liegt. Der Sponsoringvertrag mit dem SC Freiburg ist hingegen mit Ablauf der Saison 2016/17 ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Zuvor hatte sich Opel bereits von den Partnerschaften mit Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf verabschiedet. fam