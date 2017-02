Bonusprogramm Manuel Siedler wechselt von Ströer Digital zu Payback

Neuer Mann für das Digital-Marketing-Team von Payback: Der 31-jährige Manuel Siedler ist ab sofort als Head of Global Digital Advertising für den Aufbau des internationalen Display-Vermarktungs-Geschäfts in den Ländern Italien, Mexiko sowie in den USA zuständig.