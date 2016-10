Bob Dylan Die Werbespots mit dem Literatur-Nobelpreisträger

Der frisch gebackene Literaturnobelpreisträger Bob Dylan - oder zumindest seine Songs - wirkten in einigen Werbespots mit Foto: Screenshot Youtube

Man könnte dem Nobelpreis-Kommitee vor Freude zurufen: "The times they are a changin". Bob Dylan erhält den Literaturnobelpreis 2016. Wie kein anderer Songwriter hat der 75-Jährige die Rock- und Pop-Kultur geprägt. Kandidat für die weltweit höchste literarische Ehrung war er schon mehrfach – so oft, dass, wie „Spiegel Online“ berichtet, seine Kandidatur als Witz gehandelt wurde. Was viele nicht wissen: Der kritische Zeitbeobachter hat auch in - wenigen - Werbespots gesungen oder sogar mitgespielt.