Bitkom-Umfrage Fünf Prozent aller Online-Shopper kaufen täglich im Web ein

Insgesamt gaben 96 Prozent der Umfrageteilnehmer an, in den vergangenen zwölf Monaten etwas im Internet gekauft zu haben. Dabei beschränkt sich die Auswahl der Online-Shops nicht nur auf Deutschland: Mehr als sieben von zehn Internet-Einkäufern (72 Prozent) haben bereits bei einem Händler außerhalb Deutschlands eine Bestellung aufgegeben, 8 Prozent tun dies sogar regelmäßig. Die Mehrheit (54 Prozent) kauft gelegentlich im Online-Ausland ein. Mit 74 Prozent liegen digitale Shops im europäischen Ausland in der Kundengunst ganz oben, gefolgt von asiatischen (49 Prozent) und nordamerikanischen Shops (40 Prozent). Ein Viertel aller Befragten gab dagegen an, noch nie etwas in ausländischen Shops gekauft zu haben.