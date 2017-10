"Bite Size Horror" Das sind die wirklich gruseligen Halloween-Spots von Skittles, M&M's und Co

Der Skittles-Film beginnt mit einem mysteriösen Fahrstuhl-Halt © Mars

Halloween ist vor allem in den USA ein Werbeanlass, den sich viele Marken nicht entgehen lassen - auch wenn die Spots in der Regel alles andere als gruselig sind. Mit einer Reihe an kurzen Horrorfilmen setzt der Süßwarenhersteller Mars hier nun aber eine echte Benchmark: Das Unternehmen hat für Skittles, M&M's und Co insgesamt zwölf kurze Horrorfilme gedreht, die zwar keinen inhaltlichen Zusammenhang zu den Marken herstellen, aber gerade deshalb herausragend funktionieren.