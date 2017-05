Bionade Warum die Bio-Limo eine Müllhalde zum Muttertag zeigt

Der Muttertag steht an. Und prompt läuft die Werbemaschine an. Bionade wird trotzdem in der Bilderflut auffallen. Die Bio-Limo huldigt Mutter Natur.

Bionade Mutter Natur

Sie ist schön. Alt und sehr weise: Mutter Natur. In ihrem aktuellen Spot zum Muttertag, der am 14. Mai ansteht, verleihtihr eine Stimme und eine Gestalt. Mutter Natur darf vom Besuch der Kinder erzählen, von ihrer Rücksichtslosigkeit und Unachtsamkeit. Nicht jammernd, eher mahnend. Streng in der Sache und auch ein wenig appellierend. Oder zum Nachdenken anregend. Jedenfalls in der Theorie."Weil Bionade wie keine andere Marke für das Thema ‚Natur‘ steht, erinnern wir zum Muttertag daran, dass wir ‚Mutter Natur‘ nicht vergessen und ihr dankbar sein sollten“, erklärt Marketingleiterinden Ansatz. Damit hebt sich die Marke ziemlich stark von den sonst so üblichen strahlende-Mütter-bekommen-von-gut-gelaunten-Kindern-tolle-Geschenke-Bilderwelten ab. Die Botschaft steht im Vordergrund, die Marke und das Produkt tritt in den Hintergrund.Zu sehen ist der Film ab kommenden Freitag in den sozialen Netzwerken. Für Konzept und Umsetzung zeichnetverantwortlich. Die Produktion des Films liegt bei, Regie führteBionade will es aber nicht nur bei dem Film belassen. Unter dem Hashtag #buntstattgrau plant das Unternehmen demnächst Urban Gardening Aktionen zu starten. Mutter Natur soll wieder ein bisschen von ihrem Grün zurückerhalten. Auch ein schönes Geschenk. mir