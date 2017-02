Best for Tracking Die wirksamsten Werbemotive des Jahres 2016

Die Träger der gattungsübergreifenden Werbewirkungsplattform Best for Tracking (b4t) haben die Ergebnisse ihres Kreativtrackings 2016 vorgestellt. Dabei ermittelt die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) die Wirksamkeit von Print- und Online-Werbemotiven. Befragt wurden dafür im vergangenen Jahr 48.000 Personen zu 720 Motiven aus 12 Branchen nach 19 KPIs.

(Bild: Air France)

Diese Jet-Werbung kam im Online-Bereich besonders gut an (Bild: Jet)

Dieses Print-Motiv von Lidl überzeugte in der Kategorie Actions Taken / Planned (Bild: Lidl)

Dabei zeigte sich: Geht es um Originalität, sind(Print) und ein Motiv der Tankstellenkette(Online) in ihrer Gattung jeweils das Maß aller Dinge.Gerade im Online-Bereich ist das ein genereller Trend: Motive aus dem Mobilitätssektor werden von den Verbrauchern als sehr originell wahrgenommen. So tauchen auch Motive von Lufthansa und Shell in den Top 3 auf. Anders im Print-Bereich: Dort kommt neben Air France auch ein Ultrabook-Motiv vondoppelt unter den Top 3 vor. Die weiteren Plätze gehen an Motive von H&M, Michelin und der ING Diba.Neben Originalität hat b4t zudem untersucht, welche Motive die Verbraucher am ehesten dazu aktivieren, ein Produkt zu kaufen, zu empfehlen oder sich weitere Informationen darüber einzuholen. Hier schneiden Motive vonundim Printbereich am besten ab. Online platziert sich ein Smartphone-Motiv vonauf den vorderen Plätzen – unabhängig vom Alter der Befragten. Rotkäppchen kommt bei den Jüngeren sehr gut an, Conrad Elektronik bei der Altersgruppe ab 50."Im b4t Kreativtracking haben wir eine sehr breite Branchenpräsenz, die in Kombination mit den Aussagen über die Wirkkraft der jeweiligen Print- und Online-Motive von Kunden und Agenturen gleichermaßen geschätzt wird", sagt, GIK-Geschäftsführer für die Funke Mediengruppe und Sprecher 2017. "Bei dieser fokussierten Analyse zeigt sich, dass der Handel in seiner Print-Strategie durch die b4t bestätigt wird. Die Motive kommen beim Verbraucher gut an und führen zu einer direkten Aktivierung. Gleich bei drei Handelsunternehmen, Lidl, Edeka und Rewe, haben wir Top-Werte."Best for Tracking ist eine gemeinsame Werbewirkungsinitiative der Großverlage Axel Springer, Bauer Media Group, Funke Mediengruppe, Gruner + Jahr und Hubert Burda Media. ire