Best Global Brands Apple bleibt die wertvollste Marke der Welt, Mercedes ist die Nummer 1 in Deutschland

Apple hat es wieder geschafft. Die Kultmarke mit dem Apfel verteidigt ihren Spitzenplatz in dem Interbrand-Ranking Best Global Brands, vor Google und Microsoft. Wertvollste deutsche Marke ist Mercedes-Benz.

Die 100 wertvollsten Marken der Welt Rang 2017 Rang 2016 Marke Markenwert 2017 Markenwert 2016 Veränderung in % 1 1 Apple 184,2 178,1 3 2 2 Google 141,7 133,3 6 3 4 Microsoft 80,0 72,8 10 4 3 Coca-Cola 69,7 73,1 -5 5 8 Amazon 64,8 50,3 29 6 7 Samsung 56,2 51,8 9 7 5 Toyota 50,3 53,6 -6 8 15 Facebook 48,2 32,6 48 9 9 Mercedes-Benz 47,8 43,5 10 10 6 IBM 46,8 52,5 -11 11 10 GE 44,2 43,1 3 12 12 McDonald's 41,5 39,4 5 13 11 BMW 41,5 41,5 0 14 13 Disney 40,8 38,8 5 15 14 Intel 39,5 37,0 7 16 16 Cisco 31,9 30,9 3 17 17 Oracle 27,5 26,6 3 18 18 Nike 27,0 25,0 8 19 19 Louis Vuitton 22,9 24,0 -4 20 21 Honda 22,7 22,1 3 21 22 SAP 22,6 21,3 6 22 23 Pepsi 20,5 20,3 1 23 20 H&M 20,5 22,7 -10 24 27 Zara 18,6 16,8 -11 25 26 IKEA 18,5 17,8 4 26 24 Gillette 18,2 19,9 -9 27 25 American Express 17,8 18,4 -3 28 28 Pampers 16,4 16,1 2 29 29 UPS 16,4 15,3 7 30 31 J.P. Morgan 15,7 14,2 11 31 30 Budweiser 15,4 15,1 2 32 34 Hermès 14,2 12,8 11 33 33 Ford 13,6 13,0 5 34 32 eBay 13,2 13,1 1 35 35 Hyundai 13,2 12,5 5 36 36 Nescafe 12,7 12,5 1 37 37 Accenture 12,5 12,0 4 38 38 Audi 12,0 11,8 2 39 43 Nissan 11,5 11,1 4 40 40 Volkswagen 11,5 11,4 1 41 41 Philips 11,5 11,3 2 42 46 AXA 11,1 10,6 5 43 39 Kellogg's 11,0 11,7 6 44 54 Goldman Sachs 10,9 9,4 16 45 45 L'Oréal 10,7 10,9 -2 46 49 Citi 10,6 10,3 3 47 47 HSBC 10,5 10,5 1 48 50 Porsche 10,1 9,5 6 49 51 Allianz 10,1 9,5 6 50 52 Siemens 10,0 9,4 6 51 53 Gucci 10,0 9,4 6 52 42 Canon 9,8 11,1 -12 53 48 HP 9,5 10,4 -8 54 55 Danone 9,3 9,2 1 55 60 Adidas 9,2 7,9 17 56 63 Adobe 9,1 7,6 19 57 44 Hewlett Packard Enterprise 9,0 11,0 -19 58 59 3M 8,9 8,2 9 59 56 Nestlé 8,7 8,7 0 60 64 Starbucks 8,7 7,5 16 61 58 Sony 8,5 8,3 2 62 57 Colgate 8,3 8,4 -1 63 65 Morgan Stanley 8,2 7,2 14 64 61 Visa 7,8 7,7 1 65 62 Cartier 7,5 7,7 -2 66 66 Thomson Reuters 7,1 6,8 4 67 67 Lego 7,0 6,7 5 68 70 Santander 6,7 6,2 8 69 69 Kia 6,7 6,3 6 70 72 Huawei 6,7 5,8 14 71 76 MasterCard 6,3 5,7 11 72 79 FedEx 6,3 5,6 12 73 78 Land Rover 6,1 5,7 7 74 73 Johnson & Johnson 6,0 5,8 4 75 68 Panasonic 6,0 6,4 -6 76 77 DHL 5,7 5,7 0 77 80 Harley-Davidson 5,7 5,5 3 78 Neu Netflix 5,6 Neu 79 71 Discovery 5,4 5,9 -9 80 90 PayPal 5,4 4,8 12 81 74 Tiffany & Co. 5,4 5,8 -6 82 85 Jack Daniel's 5,3 5,2 3 83 75 KFC 5,3 5,7 -7 84 Neu Salesforce.com 5,2 Neu 85 87 Heineken 5,2 5,1 1 86 83 Burberry 5,1 5,4 -4 87 88 Mini 5,1 5,0 3 88 101 Ferrari** 4,9 4,0 89 82 Caterpillar 4,9 5,4 -10 90 86 Sprite 4,8 5,1 -6 91 92 Shell 4,8 4,6 5 92 91 John Deere 4,8 4,8 -1 93 93 Corona 4,8 4,5 6 94 81 Prada 4,7 5,5 -14 95 89 Dior 4,6 4,9 -7 96 95 Johnnie Walker 4,4 4,3 2 97 96 Smirnoff 4,3 4,3 1 98 100 Tesla 4,0 4,0 0 99 97 Moët & Chandon 4,0 4,1 -3 100 99 Lenovo 4,0 4,0 -1 Quelle: Interbrand



Die wertvollsten Marken aus Deutschland Rang Rang Gesamt-Ranking Marke Markenwert 2017* Markenwert 2016* Veränderung zu 2016 in % 1 9 Mercedes-Benz 47,8 43,5 10 2 11 BMW 41,5 41,5 0 3 22 SAP 22,6 21,3 6 4 38 Audi 12,0 11,8 2 5 40 Volkswagen 11,5 11,4 1 6 50 Porsche 10,1 9,5 6 7 51 Allianz 10,1 9,5 6 8 52 Siemens 10,0 9,4 6 9 60 Adidas 9,2 7,9 17 10 77 DHL 5,7 5,7 0 Quelle: Interbrand / * in Mrd. US-Dollar



Man kann über Apple viel streiten. Ist der Kultkonzern noch innvativ? Hat er Trends verpasst? Ist er technologisch führend? Oder sind die Produkte einfach nur teuer? Aber als Marke ist der Apfel eine Bank. Mit 184,2 Milliarden US-Dollar steht die Marke unangefochten an der Spitze der Best Global Brands.Zum 18. Mal hatden Markenwert der 100 wertvollsten Marken ermittelt und erneut ist Apple die Benchmark - mit über 40 Milliarden US-Dollar Vorsprung auf Google und deutlich über 100 Milliarden auf Microsoft, der neuen Nummer drei. Der Softwareriese verdrängte Coca-Cola vom Treppchen. Insgesamt vereinigen die 100 Marken einen neuen Rekordwert auf sich. 1,87 Billionen US-Dollar bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,2 Prozent. "Die Marken in unserem Ranking haben verstanden, dass sie gerade in Zeiten der Veränderung eine wichtige Plattform für Wachstum sind", sagt, CEO von Interbrand Central & Eastern Europe.Das trifft auch auf die beiden Neulingeund undzu, die erstmals auf Platz 78 und 84 stehen. Den Wiedereinstieg schafftauf Rang 88.Mehr als die Hälfte der wertvollsten Marken gehört den Branchen Automotive (16 Marken), Technologie (15 Marken), Finnazdienstleistungen (12 Marken) und FMCG (9 Marken). Überraschend ist: Zwar erzieltmal wieder das größte Wachstum von 48 Prozent, vor Amazon und Adobe. Gleichwohl ist die wachstumsstärkste Branche der Handel. 19 Prozent legen die Handelsmarken zu, danach folgen die Sportartikler mit zehn Prozent und die Finanzdienstleister mit sechs Prozent.Dazu haben auch zwei deutsche Marken beigetragen. Die Allianz legt global beim Markenwert um sechs Prozent zu. Noch stärker wächst Adidas. Mit einem Plus von 17 Prozent schaffen die Herzogenauracher Platz vier bei den wachstumsstärksten Marken. Wertvollste Marke ist wie im Vorjahrauf Platz 9. Vor allem die junge Modellpalette, aber auch die Investitionen in Mobilitätskonzepte sind für diese Entwicklung verantwortlich. Gleichzeitig gelingt es den Stuttgartern, den Abstand zuzu verkürzen. Die Japaner verlieren 2017 sechs Prozent an Wert.Und auch das gehört zu den Ergebnissen des diesjährigen Rankings: VW, Audi und Porsche legen zwei Jahre nach Beginn von Dieselgate beim Markenwert zu. Im vergangenen Jahr musste VW noch einen Verlust von neun Prozent hinnehmen. In diesem Jahr scheint die Kehrtwende geschafft sein.dagegen profitiert nicht so stark wie erwartet vom Hype um Model 3. Die Marke verbessert sich lediglich im Ranking mit einem Plus von 4 Prozent lediglich um 2 Plätze. Mit rund 4 Milliarden steht Tesla jetzt auf Platz 98. mir