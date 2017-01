Best Cars 2017 Mercedes, Porsche, VW und Audi bremsen die Konkurrenz aus

Für die Autobranche ist es das Auftaktevent hierzulande: Die Verleihung der Best Cars in Stuttgart. Bei der traditionellen Leserwahl von "Auto Motor und Sport" holen Mercedes-Benz, Porsche und VW drei Siege. Die beste Werbung macht Audi.

Für Mercedes-Benz ist es ein optimaler Jahresstart und die Bestätigung, in den vergangenen Monaten bei Modellen, Markenführung und Kommunikation nicht viel falsch gemacht zu haben. Nach den Verkaufsrekorden im vergangenen Jahr holt die Stuttgarter Edelmarke bei den diesjährigen Best Cars die meisten Podiumsplätze. Bei der traditionellen und notariell beglaubigten Leserwahl der "Auto Motor und Sport" fährt Mercedes neben drei Siegen vier zweite und einen dritten Platz ein. Fast schon üblich wird die Gesamtwertung von den Premiumherstellern und in diesem Jahr besonders vom VW-Konzern dominiert. Porsche fährt ebenfalls drei Siege ein, Audi zwei. Hinzu kommen drei erste Plätze von VW - Dieselgate hinterlässt bei der Modellwahl also kaum Spuren.

Die besten Autos 2017

Gesamtwertung

Importeure

Breiter aufgestellt ist dagegen die Importeurswertung. Hier gelingen nurzwei Siege. Besonders interessant sind zwei Ergebnisse.schafft es mit dem MX-5 bei den Cabrios erneut auf den ersten Platz. Damit kann der japanische Autohersteller mit seinem Kultroadster den Vorjahreserfolg wiederholen. Und Tesla hat sich etabliert. Zum dritten Mal in Folge küren die Leser des Titels derdas Model S bei den Luxusautos zum Sieger.Ingesamt standen 378 Modelle in elf Klassen zur Abstimmung. Hinzu kommt die Befragung zu wichtigen Imagekriterien - etwa, wer von den Herstellern gute Werbung macht oder die fortschrittlichsten Autos baut.Hier schneidet vor allemgut ab. Die Marke ist für die Leser der "AMS" nicht nur im Trend, die Münchner bauen auch die fortschrittlichsten Autos. Beim Punkt "gute Werbung" liegt die Premiummarke auf Platz drei. Audi dagegen ist bei dem Kriterium 2017 nach den Meinungen der Leser das Maß der Dinge. Die Ingolstädter lösen Mercedes-Benz auf dem Werbethron ab. Ob das so bleibt? Die Stuttgarter Luxusmarke will in der Kommunikation noch ein paar Schippen drauflegen. Seit heute 12.00 Uhr werden die Karten jedenfalls wieder neu gemischt. Das Rennen bis zum nächsten Klassentreffen an der Messe der schwäbischen Metropole im kommenden Jahr ist eröffnet. mir1. VW Up2. Opel Adam3. Abarth 595/6951. Audi A12. BMW i33. VW Polo1. Audi A32. VW Golf3. BMW Zweier Coupé1. Mercedes C-Klasse2. Mercedes C-Klasse Coupé3. Audi A41. Mercedes E-Klasse2. BMW Fünfer3. Audi A61. Porsche Panamera2. BMW Siebener3. Mercedes S-Klasse Coupé1. Porsche 9112. Mercedes AMG GT3. BMW i81. Porsche 911 Cabrio /Targa2. Mercedes S-Klasse Cabrio3. Audi R8 Spyder1. VW Tiguan2. BMW X13. Audi Q21. Mercedes G-Klasse2. Audi Q73. Porsche Macan1. VW Multivan2. Mercedes V-Klasse3. BMW Zweier Active Tourer/Gran Tourer1. Abarth 595/6952. Fiat 5003. Skoda Citigo1. Mini2. Skoda Fabia3. Alfa Romeo MiTo1. Skoda Octavia2. Alfa Romeo Giulietta3. Seat Leon1. Alfa Romeo Giulia2. Jaguar XE3. Skoda Superb1. Volvo S90/V902. Jaguar XF3. Maserati Ghibli1. Tesla Model S2. Aston Martin Rapide S3. Maserati Quattroporte1. Aston Martin Vanquish2. Ferrari 488 GTB3. Jaguar F-Type Coupé1. Mazda MX-52. Jaguar F-Type Cabrio3. Ferrari 488 Spider1. Range Rover Evoque2. Seat Ateca3. Hyundai Tucson1. Volvo XC 902. Jaguar F-Pace2. Range Rover Sport1. Renault Espace2. Seat Alhambra3. Renault Scénic