Bain & Company, MHP, SAP Diese Unternehmen haben die zufriedensten Mitarbeiter in Deutschland

Ein gutes Arbeitsklima und Entwicklungsmöglichkeiten sind vielen Arbeitnehmern wichtig © Fotolia/FotolEdhar

Jobs bei Unternehmensberatungen gelten als anspruchsvoll und sehr arbeitsintensiv - die Mitarbeiter sind mit den Arbeitsbedingungen aber sehr zufrieden. So gehören gleich vier Beratungsunternehmen zu den 25 von dem Jobportal Glassdoor ermittelten besten Arbeitgebern in Deutschland. Medienunternehmen, Agenturen und Konsumgüterhersteller finden sich dagegen nicht in den Top 25.