BVB-Stars in Schockstarre Opel lässt erstmals Heimat ran

Opel On Sondermodelle - Top ausgestattet und bestens vernetzt



Opel ist seit dieser Saison Premium-Partner der Borussen und aktiviert diese Zusammenarbeit unter anderem auf dem Trikotärmel - und nun wie bereits angekündigt auch in der klassischen Markenkommunikation. Die Kampagne für die Opel-On-Sondermodelle läuft im TV, den digitalen Medien sowie in wenigen Tagen auch in Print. Im zugehörigen Radio-Spot wirbt wieder Langzeit-Testimonialfür die Marke. Im Fokus stehen die Charakteristika des Onstar-Modells, die so überraschend sein können, dass die BVB-Spieler im Spot sogar das Fahren vergessen.Die Kampagne ist das Debüt der neuen Opel-Co-Agentur, die sich das Mandat seit dem Pitch im vergangenen Herbst mit dem langjährigen Stammbetreuerteilt. "Der Spot für die On‑Sondermodelle gibt schon im Kleinen vor, wie wir den weiteren Weg der Marke Opel verstehen", sagt Heimat-Kreativchef. "Menschlich, nah und selbstbewusst in die Zukunft fahrend. Das heißt im Klartext, Autos als integraler Bestandteil der vernetzten Welt.""Der erste Heimat-Spot für Opel zeigt in hervorragender Weise, wie eine promotionale Kampagne für ein Sondermodell gleichzeitig auf die Werte der gesamten Marke einzahlen kann", ergänzt Opel-Marketingchefin. Mit der "Demokratisierung von zukunftsweisender Konnektivität" will sie den Mitte Juni vorgestellten neuen Markenclaim "Die Zukunft gehört allen" mit Leben füllen. Produziert hat das Commercialunter der Regie von. Die Post- und Musikproduktion verantwortet. fam