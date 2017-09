BMW Marketingchefin "Es geht nicht darum, den Diesel zu retten"

Alle reden über den Diesel, aber kaum einer wirbt für ihn. Doch das ändert sich. BMW bewirbt in mehreren Flights seine Kompetenz bei den Antriebstechnologien. Im Mittelpunkt steht dabei neben dem E-Motor der Diesel. Stefanie Wurst, Marketingchefin BMW Deutschland, erklärt warum.

"Der Diesel ist wichtig, um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren"

BMW: Die Motive der aktuellen Kampagne

„Es geht nicht darum, den Diesel zu retten, sondern ihm den Stellenwert zu geben, den er verdient. “ Stefanie Wurst Teilen

Die Anzeigen in den Tageszeitungen sind nicht zu übersehen, beim BMW-Händler ebenso nicht. Seit ein paar Tagen macht sich BMW in Anzeigen für den Diesel stark. Die Motive sind Teil einer Kampagne, in der der Münchner Premiumhersteller seine Kompetenz bei den Antriebstechnologien in den Mittelpunkt stellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Diesel. Jener Motor also, der stark in der Kritik steht, den die Hersteller - das ist auf der IAA an vielen Ständen zu hören - nach wie vor brauchen, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen. HORIZONT Online hat mit, Leiterin Marketing der BMW Group Deutschland, über die vonin München undin Berlin entwickelte Kampagne gesprochen.Wir wollen unsere Kompetenz in allen Antriebstechnologien kommunizieren, also von Elektroantrieb bis Diesel.Es geht nicht darum, den Diesel zu retten, sondern ihm den Stellenwert zu geben, den er verdient. Aktuell erklären wir, dass der Diesel wichtig ist, um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Und wir wollen mit den vielen Unwahrheiten aufzuräumen, die über diese Technologie erzählt werden.Um es klar zu sagen: BMW hat nicht manipuliert. Im Gegensatz zum Wettbewerb setzen wir bei der Abgasreinigung auf eine Kombination aus mehreren Komponenten. Wir haben den saubersten Dieselmotor, der derzeit auf dem Markt ist. Die BMW 520d Limousine hat gerade einen Test der Experten von Emissions Analytics mit einem NOx-Ausstoß von nur 28 mg/km gewonnen. Da ist sechs Mal besser als der neue Zielwert von Euro 6D. Eine Riesenleistung unserer Ingenieure, über die auch die "Auto Motor und Sport" und die "SZ" berichteten.Das Ergebnis wurde von Spezialisten in einem neutralen und anerkannten Testverfahren mit der PEMS Technologie ermittelt. Deswegen trauen wir uns, ungewöhnlich deutlich zu sein. Wir sind uns sicher, dass unsere Motoren in Ordnung sind.Im Gegenteil: Das übergreifende Thema ist unsere Kompetenz in allen Antriebsarten. Wir sind die Bayerischen Motoren Werke, das ist die Basis unseres Erfolgs. Wir informieren umfassend über unser Know-how: egal ob bei Elektroantrieben oder Verbrennern. Insgesamt haben wir bis Ende des Jahres fünf unterschiedliche thematische Aufschläge mit verschiedenen medialen Schwerpunkten geplant. Die Promotion der Umweltprämie unmittelbar nach dem Dieselgipfel war der Auftakt.Wir waren bei dem Thema die ersten, mit einem europaweiten, sehr schlüssigen Angebot. An den aktuellen Rabattschlachten beteiligen wir uns nicht. Stattdessen legen wir den Fokus auf unsere zukunftsfähigen Technologien. Deswegen verwenden wir die Umweltprämie weiter in der Kommunikation, aber nicht mehr als Schlüsselreiz.Eine sehr große. Wir machen diese Kampagne für unsere Handelspartner und unsere Kunden. Unsere Handelsorganisation hat tagtäglich mit Kunden zu tun, die durch die Berichterstattung der Medien völlig verunsichert sind. Wir haben bei der Entwicklung der Kommunikation eng mit den Partnern aus dem Handel zusammengearbeitet und neben Printanzeigen, Online Specials und Erklärfilmen auch Webcasts für die Händler gemacht, um sie mit Informationen für unsere Kunden zu unterstützen.Hier warten wir auf die Kriterien des Gesetzgebers. Sobald diese klar sind, können wir dem Kunden auf unserer Website sagen, welche Modelle nachgerüstet werden, welche nicht und bei welchen das überhaupt nicht nötig ist. Er muss dann lediglich auf bmw.de seine Fahrzeugnummer eingeben und dann kann er sehen, was zu tun ist. mir