BBDO New York So feiert Bacardi die Helden der Nacht

Bacardi - We Are The Night

Bacardi: Die Motive der "We are the Night"-Kampagne

In dem weltweiten Auftritt zelebriert Bacardi etwa die "gestylten Zuspätkommer", die "letzte-Bahn-Sprinter" oder die "Screen Queens" - allesamt Typen, die erst in der Nacht auf Hochtouren kommen. "Bacardi versteht die Nacht besser als jeder andere, das symbolisiert auch unser Markenlogo, die Fledermaus. Die 'We are the Night'-Kampagne würdigt, dass die Nacht so viel mehr ist als nur eine Zeit des Tages. Sie ist eine einzigartige Welt mit unterschiedlichen Verhaltensweisen", erläutert, Brand Managerin bei Bacardi Deutschland.Der TV-Spot, in den USA bereits seit einiger Zeit on air, startet in Deutschland am 17. November in einer 15-Sekunden-Version. Im Netz schaltet das Unternehmen zudem einen 30-Sekünder. Gefilmt ist das Commercial aus der Sicht eines Taxi-Gasts, der bei seiner Reise durch das Nachtleben den diversen Charakteren begegnet. Produziert hat den Film der französische Regisseur, der 2005 für sein Drehbuch zum Hollywood-Drama "Vergiss mein nicht!" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Flankiert wird der Spot von Außenwerbung, Online-Videos sowie verschiedenen Maßnahmen auf den gängigen Social-Media-Kanälen. fam