Award Faspo kürt die besten Sponsoring-Projekte des Jahres

Der Fachverband Sponsoring (Faspo) hat in Berlin zum 24. Mal seinen Internationalen Sponsoring-Award vergeben. In insgesamt sieben Kategorien wurden die nach Meinung einer Fachjury besten Sponsoring-Projekte des vergangenen Jahres gekürt. Doch es gab auch einen Sonderpreis.

Besonders viel diskutiert wurde in diesem Jahr in den unternehmensspezifischen Kategorien: Normalerweise zeichnet der Faspo eine Agentur des Jahres und einen Newcomer des Jahres aus. So war es auch in diesem Jahr, die Jury votierte für Brands & Emotions und in der Newcomer-Sparte für deren Tochter-Agentur Brand Spiders.

Internationaler Sponsoring Award: Die Gewinner 2017

Die Preisverleihung fand im Journalisten-Club von Axel Springer statt (© Faspo / Markus Nass)

Faspo-Präsident Oliver Kaiser begrüßte die Gäste (© Faspo / Markus Nass)

Moderatorin Alexandra Kamp führte durch den Abend (© Faspo / Markus Nass)

Carsten Scmidt, CEO von Sky Deutschland, wurde in die Hall of Fame des Faspo aufgenommen (© Faspo / Markus Nass)

Oliver Kaiser (Faspo), Carsten Schmidt (Sky Deutschland), Jörg Wacker (FC Bayern München) (© Faspo / Markus Nass)

Award-Gewinner in der Sport-Kategorie: Stefan Unterlandstättner (Deutsche Kreditbank) (© Faspo / Markus Nass)

Den "Lifetime Achievement Award" gab es für Causales mit Christine Fischer, Valerie Scheinpflug und Hans-Conrad Walter. Mita auf dem Foto: Mihai Danzke (Mihai, g.l.), (© Faspo / Markus Nass)

Helsana mit Nicole von Arx, Yves Ekmann und Monika Luck gewann den Award in der Kategorie Public (© Faspo / Markus Nass)

(© Faspo / Markus Nass)

Award-Gewinner in der Kategorie Innovation: Kevin Roller, Katrin Schwartzentruber-Koch und Clemens Kaiser (Wüstenrot) (© Faspo / Markus Nass)

Agentur des Jahres: Brands & Emotions, vertreten durch Frank Kampp, Anja Scheib und Geschäftsführer Rüdiger Ohl (© Faspo / Markus Nass)

(© Faspo / Markus Nass)

Newcomer des Jahres; Brand Spiders mit Philip Schmitt-Thiel und Marc Hohenberg (© Faspo / Markus Nass)

Auch für die Schweizer USB gab es einen Sport-Award: jörn Wäspe (UBS), Philipp Bandi (Weltklasse Zürich) und Adrian Wyss (UBS) nahmen ihn entgegen (© Faspo / Markus Nass)

Die Gewinner in den einzelnen Wettbewerbssparten:

Die Jury: Jean-Baptiste Felten, Juryvorsitzender, Vizepräsident Faspo Schweiz, Gründer und Geschäftsführer Felten & Compagnie AG



Brigitte Kössner-Skoff, Geschäftsführung Initiativen Wirtschaft für Kunst



Ingo Rentz, Redaktion HORIZONT



Jan Lehmann, Geschäftsführer Nielsen Sports Deutschland



Torsten Wirwas, Managing Director M&C Saatchi Berlin



Professor Dr. Sascha Schmidt, Seniorprofessor, Lehrstuhlinhaber und Leiter des Center for Sports and Management (CSM) an der WHU – Otto Beisheim School of Management

Als beste Agentur des Jahres war allerdings auch die auf Kultursponsoring spezialisierte Agenturnominiert. Deren Inhaber und Geschäftsführerhabe sich in den vergangenen Jahren sehr um die Förderung der gerne etwas stiefmütterlich behandelten Disziplin Kultursponsoring verdient gemacht – er und seine Agentur erhalten von der Faspo-Jury daher die Sonderauszeichnung "Lifetime Achievement".Besonders umkämpft ist traditionell die Sport-Kategorie, weil in diesem Bereich die mit Abstand meisten Sponsorings umgesetzt wurden. Am Ende vergab die Jury zwei Awards: Den ersten sicherte sich die bereits bei den HORIZONT Sportbusiness Awards ausgezeichnetefür die Übertragung der Handball WM 2017, die das Kreditinstitut mit Unterstützung von Jung von Matt/Sports gestemmt hatte. Award Nummer zwei geht an die Schweizerund Weltklasse Zürich für das Leichtathletik-Nachwuchsprojekt UBS Kids Cup. Eine Auszeichnung vergab die Jury zudem anfür die Kampagne zur Fußball-Europameisterschaft 2016 (Agentur: W-com).In der Kategorie Public geht der Faspo Award an die SchweizerVersicherungen für das Projekt Avatar Kids (Agentur: FCB Zürich), eine Auszeichnung erhält zudemfür die Aktion #SneakersforGood, die von Brands & Emotions konzipiert wurde.Lediglich eine Auszeichnung gab es in der Kategorie Medien, diese geht anund dessen Agentur Locavi für „Project Cars 2 X Mercedes Benz“.In der Kategorie Innovation, mit der der Faspo besonders mutige oder neuartige Konzepte würdigt, holte sichfür das Sponsoring der E-Sport-Serie ESL One einen Award ab (Agenturen: Fuse, Omnicom). Für auszeichnungswürdig befand die Jury das gemeinsam vonund Channel Islands entwickelte Mini Surfboard, unterstützende Agentur hierbei war Millhaus.Im Bereich Kultursponsoring gab es eine Auszeichnungs-Urkunde, diese geht an diefür das Projekt Dorian Gray 2.0, das die Frankfurter Flughafenmanager gemeinsam mit der Agentur 2bp Communications umgesetzt haben.Traditionell ebenfalls Teil der Award-Zeremonie ist die Aufnahme einer Persönlichkeit, die besondere Leistungen im und für das Sponsoring erbracht hat, in die Faspo Hall of Fame des Sponsorings. Diese Ehre wurde in diesem Jahr Sky-Deutschland-CEOzuteil, die Laudatio auf den Manager hielt Jörg Wacker, Vorstand Internationalisierung des FC Bayern München.Die Preisverleihung, die der Faspo gemeinsam mit Media Impact ausrichtet, fand im Hochhaus des Axel Sprinegr Verlags statt. Durch den Abend führte die Schauspielerin Alexandra Kamp. hor