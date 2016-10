Autonomes Fahren "Ein Segen für die Werbeindustrie"

Autonomes Fahren wird die Mobilität der Menschen grundlegend verändern. Welche Verkehrskonzepte und Fahrzeugtypen sich auf dem Massenmarkt letztlich durchsetzen werden, ist völlig offen. Für Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky ist allerdings klar: Werbung und Marketing werden auf jeden Fall massiv von der Entwicklung profitieren werden – und autonomes Fahren könnte für den Verbraucher nahezu kostenlos sein. Im HORIZONT-Interview spricht er über seine Vorstellungen zukünftiger Mobilität und wie sie bezahlt werden wird.

Beides. Für die Menschen sehe ich die Konsequenzen künftiger Mobilität und autonomen Fahrens sehr positiv. Für die traditionelle Automobilindustrie allerdings bewerte ich das Szenario derzeit ziemlich negativ.Weil autonomes Fahren zu zwei großen Veränderungen führen wird. Es wird den Menschen eine deutlich größere Freiheit bringen, weil dann auch viele Personengruppen mit dem Auto unterwegs sein können, die dies heute noch nicht sind. Beispielsweise jüngere Menschen ohne Führerschein, aber auch ältere Menschen, die heute besser nicht mehr Auto fahren sollten. Der zweite positive Aspekt ist, dass wir in unseren Prognosen davon ausgehen, dass Autofahren mit dem Einsatz autonomer Fahrzeuge auf dem Massenmarkt für die Verbraucher nahezu kostenlos werden wird.Weil autonome Fahrzeuge die Geschäftsmodelle in der Mobilitätsindustrie massiv verändern werden. Was wir heute schon bei den Entwicklungen und Projekten von Google, Uber und anderen beobachten können, wird sich in der Masse durchsetzen. Vieles deutet darauf hin, dass in spätestens zehn Jahren auch andere Mobilitätsdienstleister, wie beispielsweise Mietwagenunternehmen, Airlines oder auch der ÖPNV ihren Kunden selbstfahrende Autoflotten zur Verfügung stellen werden. Das wird zu einem erheblichen Preisverfall führen, sodass autonomes Fahren für die Menschen kaum etwas kosten wird.Aus Werbung und Marketing. Einerseits werden selbstfahrende Autos ein perfekter neuer Abspielkanal für Werbung sein. Andererseits, und das ist sicher der zentrale Gedanke, werden Anbieter vernetzter Fahrzeuge immer exaktere Mobilitätsund Nutzerprofile der Verbraucher haben, die sie für entsprechende Marketingmaßnahmen nutzen können. Zum Beispiel, indem den Menschen während der Fahrt auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Produkte angeboten werden. Für die Werbe- und Marketingindustrie werden autonome Fahrzeuge ein Segen sein. as