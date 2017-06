Autobauer Das ist der neue Claim von Opel: "Die Zukunft gehört allen"

Die Zukunft gehört allen – was hinter dem neuen Markenclaim steckt.

Opel – ein neues Logo für eine neue Zeit.

„Der neue Claim ,Die Zukunft gehört allen' entspringt der Seele von Opel. Er ist Bekenntnis, Haltung und Verpflichtung - und damit weit mehr als ein schlichtes Produktversprechen.“ Tina Müller Teilen

Opel-Marketingchefin Tina Müller (Bild: Opel)

Der neue Opel Insignia. Zeit, die Führung zu übernehmen.

So inszeniert Opel seine neue Markenbotschaft auf mobilen Plakaten in Berlin (Bild: Opel)

Dessen Entwicklung hat ziemlich lange gedauert und wurde vom zwischenzeitlichen Bekanntwerden des Verkaufs an PSA überlagert. Doch jetzt steht der künftige Leitspruch für die Marke mit dem Blitz fest, von dem Marketingchefinsagt, dass er die nächsten 20 bis 30 Jahre halten soll: "Die Zukunft gehört allen." Entwickelt hat ihn die Agentur, die sich mit ihrem Vorschlag gegen den seit Anfang des Jahres zweiten Opel-Stammbetreuerdurchsetzen konnte.Mit dem neuen Markenversprechen will der Rüsselsheimer Autobauer künftig für sich und seine Produkte werben. Erstmals in größerem Stil zum Einsatz kommt er in der Kampagne für das Flaggschiff-Modell Insignia, die am heutigen Dienstag startet. Parallel läuft - allerdings nur in Berlin - ein Imageauftritt an, mit dem Opel seine neue Botschaft unters Volk bringen will. Der Media-Schwerpunkt liegt auf Außenwerbung und einem umfangreichen Digitalauftritt mit eigener Microsite. Dort ist unter anderem ein sogenannter Manifesto-Film zu sehen.Die aktualisierte Markenbotschaft basiert auf der Idee, Zukunftstechnologien so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. "Der neue Claim ,Die Zukunft gehört allen' entspringt der Seele von Opel. Er ist Bekenntnis, Haltung und Verpflichtung - und damit weit mehr als ein schlichtes Produktversprechen", sagt CMO Müller, die vor der Berufung von Finanzchef Lohscheller von einigen Beobachtern auch als neue Konzernchefin gehandelt wurde. Mit der selbst ausgerufenen "Demokratisierung von Technologien" will Opel an frühere Zeiten anknüpfen, als man als erster Hersteller serienmäßig den Dreiwege-Katalysator einführte (1989) oder Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer (1995). Aktuelle Beispiele, bei denen Opel einen ähnlichen Anspruch erhebt, sind der Online-Assistent Opel Onstar sowie der Marktstart des Elektroatuos Ampera-e, das allerdings nur in sehr geringen Stückzahlen verfügbar ist.Im Mittelpunkt der Kampagne für den Insignia steht neben dem Fahrzeug und dem neuen Claim einmal mehr Testimonial Jürgen Klopp. Er ist diesmal in einer etwas anderen - ernsteren - Rolle zu sehen und soll für einen integrativen Führungsstil sensibilisieren. Der Auftritt startet am Dienstag mit einem 45 Sekunden langen Spot vor der Tagesschau (Produktion:). "Der neue Insignia ist kein Auto für Autokraten! In einer Welt, die manche am liebsten alleine regieren würden, ist das eine starke und zeitgemäße Botschaft", sagt Scholz & Friends-Kreativchef, der für die Idee verantwortlich ist.Zusammen mit Agenturchefhat Alzen auch den neuen Claim für Opel entwickelt. Beide hatten bereits die Verantwortung für die Kampagne "Umparken im Kopf". Dieses Motto und der neue Claim haben laut Schmidt eins gemeinsam: "Sie verkörpern eine Haltung, die größer ist als die Marke und auch über die Kategorie Automobil hinausgeht". Scholz & Friends hat darüber hinaus auch das Logo des Kunden überarbeitet: Künftig kommt in allen Kommunikationskanälen - außer auf den Autos selbst - das Logo statt in 3-D im 2-D-Look zum Einsatz. mam