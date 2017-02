"Auf das Wir und Jetzt" Warsteiner und Grey führen Neuausrichtung mit Dachmarkenkampagne fort

Die neue Kampagne läuft vor allem im Radio und OOH Foto: Warsteiner

Die Warsteiner Brauerei setzt die strategische Neuausrichtung der Marke fort und besinnt sich in der neuen Dachmarkenkampagne auf ihre Ursprünge. Mit dem Motto "Auf das Wir und Jetzt" will sich das Unternehmen als Bier für die breite Masse aufstellen und tritt ab sofort im Hörfunk, Out-of-Home und in Social Media mit dem neuen Auftritt in Erscheinung. Der Kanal TV und Warsteiner-Testimonial Jürgen Klopp spielen in der Kampagne hingegen zunächst keine Rolle.