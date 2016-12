Audi Sport Buchstäbliche Leidenschaft für Motorsport und Performance

Audi Sport steht für Leidenschaft und Leistung. Jetzt widmet der Ingolstädter Premiumhersteller seiner jüngsten Marke ein eigenes Markenbuch für die selbsternannte League of Performance.

Audi Sport Brand Book Rodeo

Audi Sport Brand Book Tunnel

Leidenschaft, Leistung und Emotionen soll das neue Audi Sport Brand Book transportieren (Bild: Audi Sport)

Ende November gab es eine kleine Namensänderung im Audi-Reich. Die Quattro GmbH firmierte offiziell zu Audi Sport GmbH um. "Der Name Audi Sport gründet sich auf eine lange und erfolgreiche Tradition im Motorsport. Schon in den 1930er Jahren waren die legendären Silberpfeile der Auto Union auf den Rennstrecken der Welt das Maß der Dinge", hieß es damals bei Audi zur Begründung. Überraschend kommt der Schritt nicht. Bereits in den vergangenen zwei jahren hat Audi Sport in der Kommunikation zunehmend an Sichtbarkeit gewonnen.2014 tauchte das Logo von Audi Sport mit der markanten roten Raute zunehmend an Rennstrecken auf. Im vergangenen und diesem Jahr begann die Einführung der Marke Audi Sport im Handel, beispielsweise sichtbar in My Audi Sphere am Flughafen München. Man sah die Marke aber auch zunehmen in der Werbung. Beispielsweise Anfang des Jahres beimals Audi mit dem Spot Commander und dem R8 für viel Gesprächsstoff sorgte.Jetzt geht die VW-Tochter den nächsten Schritt. Gemeinsam mit der Thjnk-Gestaltungsagenturhat sie ein Audi Sport Brand Book kreiert, das vermutlich nicht nur bei Markenfans auf Aufmerksamkeit stoßen wird. Unter den Schlagwörtern "Performance", "Perfection", "Passion" gibt sie in verschiedenen Geschichten einen tiefen Einblick auf die auf Hochleistungsmodelle und Motorsport fokusierte Subbrand. Im Kapitel "Performance“ geht es um das Rennsport-Engagement der Marke – von den Rennfahrzeugen über die Leitzentrale in Neuburg an der Donau und den Kundenrennsport bis zur persönlichen Erfahrung von Fahrerlegende. Unter "Perfection" bekommt der Leser einen Überblick über die aktuellen R- und RS-Serienmodelle, deren Herzstücke – die Motoren –, die Audi Sport-Manufaktur in Neckarsulm, die eindrucksvolle Historie und gibt Tipps zur individuellen Vorbereitung für die persönliche Rennstreckenerfahrung. "Passion", wie soll es auch anders sein, hat die Aufgabe Emotionen und Erlebnis zu vermitteln. Dazu gehört neben dem reinen Fahrerlebnis zum Beispiel der charakteristische Sound der Sportwagen oder versteckte Rennstrecken.Das Besondere dabei: Loved verknüpft dabei Print mit Bewegtbild. Drei Geschichten des Audi Sport Brand Book sind durch aufwendig produzierte Filme unterlegt. Der Leser kann diese via QR-Codes direkt aus dem Buch abspielen. Dabei stehen immer Dynamik, Wildheit und Leistung im Mittelpunkt.Beteiligt sind an dem Projekt verschiedene Akteure. Bei Audi tragen Marketingleiter, Werbeleiterund Projektleiterindie Verantwortung, bei Loved sind es unter anderem, Executive Creative Director,, Senior Art Director und die Art Directorenund. Regie führten bei den Filmen(Graupause) und. Als Produzenten sind zudem an Bordund. Das Sounddesign verantwortenund. Mit von der Partie sind auch der freie Filmemacher Severin Renke, Komponist Boris Salchow und Tonmeister Sikon Bastian. mir