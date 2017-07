Audi Cup 2017 Airbnb und Audi verlosen Übernachtung in der Allianz-Arena

Im vergangenen Frühherbst setzten Airbnb und Audi im Zuge der Emmy Awards erstmals auf eine gemeinsame Marketingkooperation . Während die beiden Marken damals in ein Traumhaus in die Wüste entführte, verlosen sie nun eine Übernachtung in einem der spektakulärsten Fußballstadien Deutschlands: der Münchner Allianz Arena. Anlass für die außergewöhnliche Gewinnspielaktion ist der Audi Cup 2017 am 1. und 2. August. Gastgeber ist kein Geringerer als Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng.

Airbnb: Night At Audi Cup

Audi Cup 2017: Airbnb und Audi verwandeln Allianz Arena in ein Wohnzimmer



Bild: Screenshot Youtube Mehr zum Thema Phänomenaler Emmy-Spot Audi und Airbnb schicken Markenfans in die Wüste

Von einer Übernachtung im Stadion des deutschen Rekordmeister FC Bayern München träumen wohl viele Fußballfans. Jetzt kann der Traum dank Airbnb und Audi für eine Familie wahr werden: Zur fünften Auflage des Audi Cups kann eine Familie eine ganze Unterkunft mit Wohn- und Schlafzimmer im Innenraum der Allianz Arena gewinnen - und dort sogar die Nacht verbringen. Was die Teilnehmer dafür tun müssen: ihre Familie kurz vorstellen und ihre prägendste Erinnerung an ein gemeinsam erlebtes Fußballereignis beschreiben. Die Familie mit dem originellsten und kreativsten Beitrag gewinnt die Übernachtung beim Audi Cup.Die Gewinner der Aktion werden nach ihrer Ankunft am Flughafen in München von einem selbstfahrenden Audi A7 piloted driving concept ins Stadion gefahren und werfen am ersten Tag des Testturniers, an dem neben dem FC Bayern noch Atletico Madrid, der FC Liverpool und der SSC Neapel teilnehmen, einen Blick hinter die Kulissen der Allianz Arena. Die Spiele kann die Gewinnerfamilie dann direkt von dem Wohnbereich aus verfolgen, wo sie von Bayern-Star und Nationalspieler Jérôme Boateng begrüßt werden. Zudem können die Kinder der Familie gemeinsam mit ihren Lieblingsspielern auf den Rasen einlaufen. tt