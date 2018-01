Atomknopf-Posse Jetzt mischt auch Sixt mit einem Werbemotiv im Kleinkrieg mit

Kopf, Leute! Nicht Knopf. Einen Knopf drücken kann jeder Depp (und meiner ist größer als deiner). Nein, es geht darum, dass die Menschen wieder den KOPF benutzen. Davor braucht man keine Angst zu haben. Allenfalls Mut in der Konsequenz. Soviel zu Eurer #Werbung. — FaustTranslations (@FaustT9ns) 4. Januar 2018

"Auch wir haben einen Knopf! (Und wir haben keine Angst, ihn auch zu benutzen)" steht auf der Anzeige, die der Münchner Autovermieter via Facebook und Twitter verbreitet. Das Motiv zeigt zudem einen Startknopf, wie er in modernen Pkw mittlerweile Standard ist. Im Text des Posts fordert Sixt die Nutzer zudem mit "Hose runter, Knopfvergleich! Wer hat auch einen Knopf zu bieten?" zum fleißigen Kommentieren auf. Und tatsächlich stehen einige der Nutzerantworten dem Sixt-Humor in nichts nach.Zu den überwiegend positiven Kommentaren zu dem wieder mal zeitkritisch eingesetzten Werbemotiv des Autovermieters gesellen sich gerade auf Twitter aber auch solche, die wie im Fall von KFC kritisieren, dass ein so ernstes Thema wie der Atomkonflikt zwischen den USA und Nordkorea für Markenwerbung verwendet wird. Der Reichweite und dem Earned-Media-Wert des Postings tut diese Diskussion allerdings keinen Abbruch. tt