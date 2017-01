Astra, Hornbach und Co. So feiern Marken in Social Media die Eröffnung der Elbphilharmonie

So feiern Marken in Social Media die Eröffnung der Elbphilharmonie

Astra, Hornbach und Co.

Mit einemwurde vor zwei Tagen die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Neben den zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft finden sich unter den Gratulanten nun auch große Marken, die mit ihren Facebook-Posts und Tweets für Reichweite und den einen oder anderen Lacher sorgten. HORIZONT Online zeigt eine Auswahl der besten Reaktionen von Astra, Hornbach, Golden Toast und Co.

Die besten Social-Media-Reaktionen von Marken zur Eröffnung der Elbphilharmonie:

@Hornbach_tweets Wenn es demnächst ans Grobe geht, dann rufen wir euch. #EinstürzendeNeubauten kommen ja nächste Woche schon zu uns! #ohoh — Elbphilharmonie (@elbphilharmonie) 11. Januar 2017

Klar, dass auch die Hamburger Kult-Biermarke Astra mit einem Facebook-Post der Elphi gratuliert (Bild: Astra Facebook)

Holsten untermauert mit seinem Facebook-Post das ganz eigene Verständnis vom perfekten Klang (Bild: Holsten Facebook)

Das vielleicht lustigste Social-Media-Motiv kommt dabei von Hornbach, das gemeinsam mit Stammagentur Heimat seit Jahren für seine kreative Werbung bekannt ist. Auf dem Twitter-Motiv erinnertzur Eröffnung der "Elphi" noch einmal an die Irrungen und Wirrungen in der insgesamt 13-jährigen Bauphase - und beklagt, dass sich die Verantwortlichen nie bei der Baumarktkette gemeldet und um Hilfe gebeten hätten. Besonders schön dabei: der kaum weniger humorvolle Antworttweet von der Elbphilharmonie (siehe unten).Eine ganz ähnliche Motividee hatten die beiden Hamburger Biermarkenund, die jeweils ihre ikonischen Flaschen auf einem Foto vor der Elbphilharmonie platzierten und dazu dem "teuersten Flaschenöffner Deutschlands" beziehungsweise den "perfekten Klang, den man auch günstiger haben kann" feiern. Besonders gelungen ist auch der kurze Clip der Drogeriekette, weil die darin erst so tut, als würde sie die Eröffnung des Konzerthauses würdigen, den Hype dann aber clever für Eigenwerbung nutzt.