Arla Protein Wie die Molkerei deutschen Männern zu mehr Power verhelfen will

Arla Protein - Bleib stark

Entstanden sind zwei Commercials, je eines für die drei verschiedenen Protein-Joghurts sowie für die drei Protein-Drinks der Marke. Im Fokus der Spots steht das Produkt selbst: Es soll mit seinem schwarzen Packaging nicht nur im heimischen Kühlschrank, sondern auch im Handel ein Hingucker sein. "Ein modernes, einheitliches und zugleich attraktives Verpackungsdesign sorgt für maximale Aufmerksamkeit. Arla Protein ist die starke Innovation im Kühlregal", sagt, Senior Director Milk & Yogurt Category bei Arla Foods Deutschland.

Großbritannien, Finnland und Dänemark ist das Produkt bereits seit einiger Zeit erfolgreich etabliert. Für die TV-Kampagne, die am 12. Juni erstmals on air geht, hat Arla eigens die Platzierung als "Produkt des Monats" bei Pro-Sieben-Vermarkter Seven-One Media gebucht. So wird der Auftritt auch ins Digitale verlängert. Für die Entwicklung und Umsetzung des neuen TV-Spots zeichnet die niederländische Agentur Being There verantwortlich. fam

Eingeführt hat Arla die Protein-Range hierzulande im Februar, in