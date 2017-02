Arla Foods Wieden + Kennedy inszeniert Skyr als Geheimnis der Island-Umrunder

Einmal rund um die Insel - mit dem Fahrrad und Skyr Foto: Arla

Knapp 5000 Küstenkilometer hat der Inselstaat Island zu bieten, sie alle will die Isländerin Kristín mit dem Fahrrad umrunden. Die schwedisch-dänische Molkereigenossenschaft Arla Foods macht die Sportlerin zur Protagonistin ihrer neuen Kampagne für das Produkt Arla Skyr und will so hierzulande die Markenbekanntheit weiter ausbauen. Kreiert hat den Auftritt bereits im vergangenen Jahr Wieden + Kennedy, nun startet der Film als TV-Spot in Deutschland.