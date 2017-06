Anzeige: personalisierte Angebote am PoS Studie: Wünschen sich Konsumenten personalisierte Angebote am PoS?

Was beim Online-Shoppen schon Realität ist, steckt beim stationären Handel noch in den Kinderschuhen: personalisierte Angebote. Wie aufgeschlossen Konsumenten solchen Angeboten am PoS gegenüberstehen, erforscht eine aktuelle

So wünschen sich bereits 43% der Befragten in 6 europäischen Ländern personalisierte Angebote auf Basis persönlicher Daten. Italiener stehen personalisierten Angeboten dabei am aufgeschlossensten gegenüber, über die Hälfte der Befragten wünschen sich solche Angebote. Schlusslicht ist Deutschland, dort möchten gerade einmal 34% personalisierte Angebote erhalten.

Noch konkreter können sich Konsumenten in Europa vorstellen, personalisierte Angebote während des Einkaufs im Geschäft zu erhalten (50%). Auch der Navigation im Geschäft über das Smartphone, um das gewünschte Produkt schneller zu finden, steht die Hälfte der Befragten positiv gegenüber. Nicht mal ein Drittel möchte dagegen personalisierte Echtzeit-Angebote in der Umgebung des Geschäfts nutzen. Erstmal im Laden angekommen, sind personalisierte Angebote also durchaus wünschenswert - vor dem Shop oder in der Fußgängerzone eher weniger."Auch im stationären Handel können Daten genutzt werden, um Kunden persönlich anzusprechen und ihnen ein besonderes Einkaufserlebnis zu verschaffen. Unerwünschte und irrelevante Kommunikation gehört dadurch der Vergangenheit an. Wer die Vorlieben kennt, kann entsprechend reagieren und seinen Auftritt, das Angebot und die Services so optimieren, dass am Ende ein ganzheitliches Einkaufserlebnis entsteht. Dafür braucht es eine starke IT-Lösung im Hintergrund, mit der Kundendaten zentralisiert, vereinheitlicht und umfassend ausgewertet werden können“, sagt Sascha Höffer, Consulting Director CRM & Marketing DACH.In Kooperation mit Kantar TNS hat Comarch über 3.000 Konsumenten in 6 europäischen Ländern zur Zukunft des Einkaufens befragt.