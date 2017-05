Antwort auf Edeka So frech disst Lidl zurück

Bild: Edeka Mehr zum Thema Retourkutsche Edeka punktet als Guerilla-Filmer in einer Lidl-Filiale

Dabei war den Neckarsulmern wohl bewusst, wie wichtig das Momentum in den sozialen Netzwerken ist: Keine zehn Stunden, nachdem Edeka mit dem Lidl-Diss online gegangen war, postete Lidl seine Antwort in den Kommentaren auf der Edeka-Seite. In dem sichtbar eilig erstellten Video dreht ein Lidl-Mitarbeiter den Spieß einfach herum - und scheut auch vor einem Seitenhieb auf die Edeka-Kundschaft nicht zurück."Ach komm schon @EDEKA, ihr hättet das Video wenigstens bis zum Ende zeigen können", heißt es in dem Post zum Video - und auch die darunter stehenden Hashtags dürften ihre Wirkung nicht verfehlen. Der Lohn: Allein in der Kommentarspalte unter dem Edeka-Video kommt der Lidl-Post auf mehr als 3.300 positive Reaktionen.Allerdings will Lidl aus der schnippischen Antwort an Edeka offensichtlich nicht mehr machen als unbedingt nötig. Denn in den Videos auf der Facebook-Page von Lidl taucht der Edeka-Film nicht auf. Als alleinstehende Marken-Botschaft taugt der Seitenhieb auf den Seitenhieb aus Sicht der Neckarsulmer offenbar nicht.Das Video-Duell ist der vorläufige Höhepunkt einer Social-Media-Fehde, die ursprünglich mit einer gegen Aldi gerichteten Werbe-Offensive Lidls begann. Dies nahm der Discounter Penny zum Anlass, um sich als preiswertere Alternative zu beiden zu positionieren . Schon damals war Lidl nicht um schnelle Antworten verlegen. In die Auseinandersetzung schaltete sich schließlich auch Edeka ein - und wurde damit zur Zielscheibe für Lidl . ire