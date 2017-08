Angeblicher Slogan-Klau CDU wehrt sich gegen Social-Media-Fake

Die CDU wurde Opfer eines Fakes (Bild: Screenshot Facebook)

Da sind wir wohl einem Fake aufgesessen. Allerdings klingen die #CDU-Plakate unserer Meinung n tatsächlich iwie nach #SED Besser #Btw17#AfD pic.twitter.com/OhQPG0pO38 — AfD Bv. Hamburg-Nord (@AfD_Bv_HH_Nord) 29. August 2017 Der AfD-Bezirksverband Hamburg Nord, der das Motiv zuvor genüsslich weiterverbreitet hatte, musste schließlich zurückrudern - nur um um noch härter nachzutreten:

Seit gestern sorgt ein Motiv im Social Web für Aufregung. Das Bild zeigt zwei Wahlplakate: Das obere stammt aus der aktuellen-Kampagne. Zu sehen ist Kanzlerin- und der Werbeslogan "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben". Den Spruch, der schon wegen des Hashtagsfür Wirbel sorgte, hatte sich die CDU gemeinsam miteigens für die Bundestagswahl 2017 ausgedacht.Das war jedenfalls der Stand bis gestern. Dann nämlich tauchte auf Facebook das besagte Motiv auf, auf dem neben dem aktuellen CDU-Plakat eben auch ein vermeintliches Plakat der DDR-Einheitspartei SED zu sehen ist. Was stutzig macht, ist die Copy, die geradezu Skandalöses suggeriert: "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben", ist dort zu lesen.Doch haben CDU und Jung von Matt tatsächlich, wie angedeutet wird, bei der SED abgekupfert? Die CDU hat das inzwischen dementiert. "Es gibt nur ein Original: #fedidwgugl", stellt Generalsekretärauf Twitter klar - und verweist auf einen Bericht vonInternetmissbrauch, Internetbetrug und Falschmeldungen bekämpfen will, hat das Motiv unter die Lupe genommen und kommt zu dem Ergebnis, dass es sich eindeutig um einen Fake handelt.Laut Mimikama wurde das Original-Bild, das nach wie vor auf Flickr zu finden ist, von Unbekannten im Netz geklaut und im Nachhinein mit einem Grafikprogramm bearbeitet. Eine fotoforensische Analyse lege mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nahe, dass die Schrift nachträglich hinzugefügt wurde.mas