Angebliche "Sabotage" durch Google Warum die AfD ihre Video-Ads jetzt auf Facebook schaltet

"Eidbrecherin" diffamiert. Zudem wird behauptet, Merkel sei mit ihrer Flüchtlingspolitik für die Opfer der Terroranschläge in Deutschland verantwortlich.

Die AfD-Search-Ad wird inzwischen ind er Google-Suche angezeigt (Bild: dfv)

Wittert Sabotage: Thor Kunkel (Bild: AfD)

Die AfD wollte die Website im Wahlkampf-Endspurt offenbar noch einmal nutzen, um Stimmung gegen die Merkel-Regierung zu machen und ihre Wählerschaft zu mobilisieren. Doch wie sich herausstellte, hatten die AfD und ihr Dienstleister Harris Media die Rechnung ohnegemacht. Denn die Video- und Display-Ads, mit denen die AfD die Website promoten wollte, wurden kurzerhand abgelehnt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Lediglich die Search-Ads tauchen inzwischen in der Google-Suche auf, wenn man Suchbegriffe wie "Angela Merkel" oder "Bundeskanzlerin Merkel" eingibt., Chef der Schweizer Agentur Kunkelbakker und als Creative Strategist für die AfD-Kampagne verantwortlich, räumt gegenüber HORIZONT Online zwar ein, dass derlei Beanstandungen nichts Ungewöhnliches sind. Normalerweise ließen sich solche Probleme allerdings innerhalb von 24 Stunden lösen. Die Probleme mit Google hätten sich dagegen über 10 Tage hingezogen. Vom Vorwurf der Sabotage, den Kunkel zuerst gegenüber Spiegel Online äußerte, rückt er entsprechend auch nicht ab. Werbe-Richtlinien des Konzerns befolgen. "Wir setzen diese Richtlinien konsequent durch, alle Anzeigen durchlaufen ein automatisiertes Prüfverfahren", erklärt der Sprecher. Dass im Zuge dieses Verfahrens Werbeanzeigen durch Google auch mal abgelehnt werden, ist nichts Ungewöhnliches. Nach Informationen von HORIZONT Online war das allein im Jahr 2016 weltweit bei 1,5 Milliarden Anzeigen der Fall.Den von der AfD geäußerten Vorwurf, dass Google gewissermaßen auf Zeit spiele und die Kampagne der AfD besonders ausführlich und lang prüfe, will Google ebenfalls nicht auf sich sitzen lassen. "Bei Grenzfällen kann die Prüfung länger in Anspruch nehmen", sagt der Sprecher. Was Google genau unter solchen Grenzfällen versteht, dazu äußert sich der Sprecher nicht. Es ist aber naheliegend, dass Werbeanzeigen beispielsweise bei vermehrten User-Beschwerden auf Eis gelegt und von Googles Adwords-Team etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Bei dem düsteren Video-Ad , das HORIZONT Online vorliegt, wäre das zumindest keine Überraschung.Die AfD hat inzwischen aus dem Streit Konsenquenzen gezogen.