Analyse Kia löste beim Super Bowl die positivsten Emotionen aus

Der Super-Bowl ist kaum vorbei, da werden bereits erwartungsgemäß die ersten Auswertungen zu den Werbespots veröffentlicht. Glaubt man einer ersten Analyse des Marktforschers BrainJuicer, schnitt die Automarke Kia mit seinem Spot "Hero’s Journey" am besten ab.

Das britische Unternehmen hat 78 Super-Bowl-Spots direkt nach der Ausstrahlung online getestet. 80 Personen wurden dafür befragt, mit welchen Emotionen sie den jeweiligen Clip assoziieren - Freude, Trauer, Überraschung, Wut, Ekel, Angst oder mit nichts von alledem (Neutral). Sie bekamen verschiedene Gesichtsausdrücke vorgesetzt, die sie den Spots zuordnen sollten. Aus den Angaben der Befragten ermittelte BrainJuicer anschließend einen Score von 0 bis 100 für jeden Film. Je häufiger ein Spot positive Emotionen wie Freude oder Überraschung hervorruft, desto höher der Score.

David & Goliath)

eine Umweltaktivistin, die immer zur Hilfe eilt, wenn auf der Welt ein Tier, ein Wald oder die Pol-Kappen bedroht ist.

Kia Niro Super Bowl

Von den getesteten Spots erreichte Kia mit dem Clip "Hero’s Journey" den höchsten Score (85,05) und gilt somit laut BrainJuicer als bester Super-Bowl-Spot 2017. In dem humorvollen Auftritt (spielt die Schauspielerin und Emmy-PreisträgerinAuf den Plätzen 2 und 3 landen die NFL mit ihren "Super Bowl Baby Legends" (83,98 Punkte) sowie Procter & Gambles Meister-Proper-Inszenierung (83,83 Punkte). Eine Auflistung der Top-10 ist hier zu sehen.Auffällig ist, dass die Marken, die laut BrainJuicer am besten abgeschnitten haben, allesamt auf Humor setzen. Werbeclips, in denen witzige Charaktere eingesetzt werden oder in denen lustige Geschichten erzählen werden, seien "schon in den letzten Jahren auf dem Vormarsch", heißt es. Das zweite große Thema sei die Wiederentdeckung der Stars: "Kia nutzt die Bekanntheit der Schauspielerin Melissa McCarthy auf eine brillante Art und Weise, die zu einem Lächeln inspiriert und sich echt anfühlt", so BrainJuicer in einer Mitteilung. ron