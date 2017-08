Ambient Media Wie Sprite und Ogilvy eine Wasserrutsche zum Werbebotschafter machen

Coca-Cola Sprite-Slide

hurfeld

im schweizerischen Kradolf-

Schönenberg eine sogenannte "Cannonball-Rutsche", eine Art Schleudersitz, bei der die Rutschenden mit 1500 Litern Wasser und unter großem Druck ins Becken katapultiert werden. Die Wasserattraktion bauten Coca-Cola und Agentur-Betreuerin einer gemeinsamen Aktion zu einer überdimensionierten, auf dem Kopf stehenden Sprite-Dose um. Aus der Installation in fünf Metern Höhe ragt ein riesiger Strohhalm heraus, der die Rutschbahn darstellt.

Thurgau

Durchgeführt hat Coca-Cola die Aktion "Sprite Slide" im Kantonbereits im August vergangenen Jahres. Erst in diesem Sommer aber nutzt der Konzern das dabei entstandene Material für die Bewerbung seines Kult-Getränks - so soll der Makenclaim von Sprite "Born to Fresh" mit Leben gefüllt werden. Zu sehen die Clips und Bilder in den sozialen Netzwerken sowie bundesweit in Kinos zu sehen ist. An besonders heißen Tagen werden spontan digitale OOHs dazugeschaltet, um die Wirkung der Kampagne weiter zu erhöhen. fam