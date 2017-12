Amazon Go Stationäre Geschäfte in Deutschland nur eine Frage der Zeit

"Kunden lieben Vielfalt online und im klassischen Handel", so Kleber. In Deutschland mache der klassische Handel immer noch 90 bis 95 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Offensichtlich wollen die Deutschen im Laden einkaufen. "Und wir werden uns nie dem verschließen, was der Kunde will", so Klebers Ansage. Bereits vor zwei Jahren hatte Kleber laut über Ladengeschäfte in Deutschland nachgedacht Der Deutschlandchef von Amazon gab zudem Einblicke in die Technologie hinter den kassenlosen Geschäften. So werde dort aus Kostengründen nicht mit einem RFID-Chip (Technologie zum berührungslosen Identifizieren von Objekten) gearbeitet. Vielmehr setze man auf die "Kernstärken des Unternehmens". Dazu gehörten laut Kleber "Machine Learning, Datenverarbeitung, Sensorik, Computer Vision".Ein weiteres Projekt von Amazon in Deutschland ist der Zustelldienst Amazon Flex. Dabei werden die Pakete von Privatpersonen ausgeliefert. Interessenten sollten diese Möglichkeit aber nicht als Vollzeittätigkeit einplanen. Für einen Block von Vier Stunden könnten die Boten dabei 64 Euro verdienen, so Kleber. Zudem würde Amazon die Arbeitsschutzbestimmungen einhalten - was die Verdienstmöglichkeiten natürlich einschränkt.Zudem schloss Kleber Sondergebühren für die künftige Zustellung an die Haustür aus. Zu entsprechenden Erwägungen von Konkurrenten sagte der Manager: "Das kommentiere ich nicht. Aber wir nennen uns die Erfinder des versandfreien Zustellens." ire