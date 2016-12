Amazon Go Amazon eröffnet kassenloses Lebensmittelgeschäft in den USA

Der Online-Shopping-Riese Amazon mischt nun auch den klassischen Einzelhandel auf: Am Montag eröffnete der weltgrößte Internethändler in Seattle ein Lebensmittelgeschäft. Das Besondere: Der Einkauf soll dort ohne Kassen und Warteschlangen funktionieren.

Sensoren in den Läden ermöglichen es Kunden, die gewünschten Produkte auszusuchen und dann mit einer App über ihre Amazon-Konten abzurechnen, so verspricht es das Unternehmen. Dafür müsse einfach nur das Smartphone am Eingang gescannt werden. Beim Verlassen des Geschäfts werde der Einkauf dann über einen virtuellen Warenkorb abgebucht.

Amazon Go

Amazon

Amazon

Amazon

Amazon

Amazon

Amazon



Bild: Amazon Europe Mehr zum Thema Treffen sich ein Priester und ein Imam zum Tee Amazon Primes neuer Spot ist ganz großes Weihnachtskino

Amazon

Amazon

Amazon

Amazon

Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Testphase. Es gibt bislang nur den einen Konzeptladen in Seattle, in dem vorerst auch nur-Mitarbeiter einkaufen können. Anfang 2017 soll das Geschäft, in dem Lebensmittel und Fertiggerichte angeboten werden, für die breite Kundschaft öffnen.bietet in den USA und London bereits den Lebensmittel-LieferdienstFresh an. Dabei handelt es sich um eine für 15 Dollar pro Monat erhältliche Zusatzoption für Abonnenten des jährlich 99 Dollar kostenden Prime-Service. Zudem hatin den USA auch schon einige Buchläden eröffnet.Auch in Deutschland geht Amazon mit einem neuen Service an den Start: Der Online-Händler launchte am Dienstag den DienstBusiness, der auf Geschäftskunden ausgerichtet ist. Der Konzern will mit einem Rundum-Angebot von mehr als 100 Millionen Produkten auf einer Plattform punkten, Büros, Handwerker oder Restaurants sollen genauso ihren Bedarf decken wie Universitäten oder Labore. Um die breite Palette zu gewährleisten, setztauch auf das Angebot anderer Händler in seiner Marketplace-Plattform.Viele gewerbliche Kunden hätten schon bisher beibestellt, jetzt kämen auf sie zugeschnittene Funktionen hinzu, erklärte der zuständige-Mananger Florian Böhme. Dazu gehören der Kauf auf Rechnung, die Anzeige von Netto-Preisen ohne Umsatzsteuer sowie Firmen-Konten mit mehreren Nutzern. Auch in Unternehmen eingesetzte Einkaufs-Software wird unterstützt.In den USA hatteden Geschäftskunden-Service im April 2015 gestartet. Dort würden 400 000 Unternehmen bedient und im ersten Jahr sei ein Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar erzielt worden.-Händler führten dabei mehr als die Hälfte der Bestellungen aus. dpa