Alternativen Drogen- und Suchtbericht Experten fordern Verbot von Tabak-Außenwerbung

Zigarettenwerbung soll weiter reguliert werden Foto: Fotolia

Deutschland soll nach den Vorstellungen von Experten wie in anderen EU-Staaten die Außenwerbung für Tabak und Alkohol verbieten. Der Bundestag verschleppe das Tabakwerbeverbot. Zugleich verführten Hersteller Jugendliche weiter zum Rauchen – vor allem auf Musikfestivals, kritisierten die Herausgeber des 4. Alternativen Drogen- und Suchtberichts am Dienstag in Berlin.