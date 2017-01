AlternativeFacts Wie Dove mit einer simplen Printanzeige ein Zeichen gegen Donald Trump setzt

Die Anzeige wurde von Ogilvy & Mather UK entwickelt (Bild: Adweek)

Auf der zweiten Seite der Printanzeige postuliert Dove dann die #RealFacts (Bild: Dove)

Viele Leser von großen Tageszeitungen in Großbritannien dürften am Wochenende nicht schlecht gestaunt haben, als Dove ihnen auf einer Deo-Anzeige ganz unverblümt Lügen auftischte. Auf dem für die Unilver-Marke typischerweise ganz in Weiß gehaltenen Motiv (Kreation:, London) sind untereinander zehn Behauptungen zu lesen, deren Wahrheitsgehalt stark angezweifelt werden darf. So heißt es beispielsweise: "Das neue Dove-Deodorant erhöht ihren IQ um 40 Punkte" und "Das neue Dove-Deodorant verstärkt ihr WLAN-Signal" (siehe ganze Anzeige unten). Das Unternehmen selbst löst mit dem Hashtag #AlternativeFacts unten auf der Anzeige schließlich selbst auf, dass es sich bei den zehn Botschaften um "Fake News" handelt.Doch damit noch nicht genug: Eine Doppelseite weiter wandelt Dove die alternativen Fakten in #RealFacts um - und platziert auf einem weiteren Motiv seine Werbebotschaft: "Das neue Dove-Deodorant schmeichelt ihren Achselhöhlen wie nie zuvor."Der Grund, weshalb die Printanzeige im Netz so gut ankommt , liegt auf der Hand: Ogilvy und Dove schaffen es mit dem simplen Motiv nicht nur, die Leser zum Lachen zu bringen. Viel wichtiger noch: Die Marke gibt zu einem weltweit wichtigen Thema ein ernstes Statement und bezieht - mithilfe von pointierter Ironie - Stellung zu der Politik der Falschinformationen, mit der US-Präsident Donald Trump in seinen ersten Wochen im Amt negativ auffällt. Das ist für einen großen Werbungtreibenden aller Ehren wert - und darf gerne weitere Nachahmer finden. tt