Allianz-Analyse So viel kosten die Missgeschicke des Butlers bei "Dinner for One"

"Dinner for One" gehört für viele Deutsche zu Silvester dazu Foto: WDR/NDR/Annemarie Aldag

"Dinner for One" amüsiert Jahr für Jahr das deutschen TV-Publikum. Dabei erfreuen sich die Zuschauer an den vielen Missgeschicken von Butler James. Die Allianz hat sich nun einen Spaß erlaubt - eine Kostenanalyse der von James verursachten Schäden angestellt.