"Alles andere kommt dann" Das ist die neue musikalische Dachmarkenkampagne von Schwartau

Das Kampagnenmotto "Alles andere kommt dann" plädiert für einen genussvollen Start in den Tag © Schwartau

Die Schwartauer Werke starten eine neue, breit angelegte Dachmarkenkampagne unter dem Motto "Alles andere kommt dann". Diese wird im TV, in den digitalen Medien sowie am Point of Sale sichtbar. Die Kreation verantwortet der langjährige Partner Brawand Rieken Communications.