"Alle Jahre Lila" Scholz & Friends feiert Milka-Debüt mit der Weihnachtskampagne

Milka - Alle Jahre lila



Wieden + Kennedy.

Jana Ina & Milka lassen Kinderherzen höher schlagen

gemeinnützigen Verein Make-A-Wish mit einer Spendensumme in Höhe von 15.000 Euro.

Mit der Kampagne ruft Milka dazu auf, seinen Nächsten mit kleinen Gesten im Alltag Freude und Aufmerksamkeit zu schenken. Unterstützt wird die Aktion vor allem durch einen zehnsekündigen Aktivierungsspot im TV sowie mit diversen Digital- und OoH-Maßnahmen. Im Zentrum steht die "Karte der zarten Gesten", mit der die Mondelez-Marke die Verbraucher aktivieren will: Milka-Fans können auf einer Microsite auf einer Deutschland- und Österreichkarte sowie in den sozialen Netzwerken eintragen, wann und wo sie Freude verschenkt haben - für jede Tat setzt Milka einen leuchtenden Weihnachtsbaum auf die Karte.Die Kreation entwickelte die AgenturScholz & Friends. "Diese digital gedachte 360-Grad-Kampagne konnten wir als Leadagentur ideal mit den anderen Mondelez-Partneragenturen umsetzen", erläutert, Geschäftsführer bei Scholz & Friends Neumarkt. Die internationale Leadagentur der Marke ist seit 2016"'Alle Jahre Lila' führt den Gedanken der Milka-Markenkampagne 'Im Herzen zart' weiter und übersetzt das Prinzip der zarten Geste ins Digitale", ergänzt Jarck.Zu einer etwaigen weiteren Zusammenarbeit mit der Mondelez-Marke über die Weihnachtsaktion hinaus will sich die Agentur aktuell noch nicht äußern. An der "Alle Jahre Lila"-Kampagne sind zudem auch Fischer-Appelt, Grayling, Carat, Artundweise sowie Territory beteiligt.Neben den digitalen Maßnahmen setzt Milka auch auf den Live-Faktor und hierbei auf zwei "Botschafter der Nächstenliebe": In Deutschland führt die Marke zwei Events mit Moderatorindurch, in Österreich übernimmt Ski-Stardiese Aufgabe. Ein Kamerateam begleitet alle Events und produziert Videos für die Owned-Kanäle der Marke sowie den Online-Media-Flight. Zudem unterstützt denfam