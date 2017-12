Alexa und Co. Verbraucherschützer fordern mehr Transparenz bei Algorithmen

Verbraucherschützer mahnen mehr Transparenz bei automatisierten Entscheidungen an und fordern eine Kontrolle seitens der Politik. Ob bei smarten Geräten im Haushalt, Navigationsdiensten oder bei intelligenten Sprachassistenten wie Alexa - Algorithmen spielten in immer mehr Lebensbereichen eine wichtige Rolle und könnten das Leben erleichtern, so der Verbraucherzentrale Bundesverband. "Sie können aber auch zu falschen Entscheidungen führen und Verbraucher diskriminieren", warnte Klaus Müller, Vorstand des vzbv, am Donnerstag in Berlin.