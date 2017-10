Alete, Kellogg's & Co Wieso Foodwatch nach zwei Jahren Pause wieder einen "Goldenen Windbeutel" verleiht

Alle bisherigen "Goldenen Windbeutel" 2015: Winfried Kretschmann

2014: Nestlé Alete Mahlzeit zum Trinken

2013: Wild Capri Sonne

2012: Hipp Instant Früchtetee

2011: Ferrero Mlchschnitte

2010: Zott Monte Drink

2009: Danone Actimel

Diese Produkte hat Foodwatch nominiert:

1) Alete: Kinderkeks

2) Bauer: Protein Drink Vanille

3) Continental Foods: Lacroix Gebundene Ochsenschwanz Suppe

4) Kellogg's: Urlegenden Müsli Quinoa, Apfel, Cranberries & Chia-Samen

5) Unilever: Becel Omega-3 Pflanzenöl

2015 und 2016 fiel die Abstimmung aus, weil die deutsche Foodwatch-Dependance in ihrer Arbeit andere Schwerpunkte setzte - etwa die umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP und CETA - und nach eigener Aussage "schweren Herzens" auf die Verleihung ihres Negativpreises verzichtete. Letzter regulärer Preisträger war 2014 Nestlé für das Produkt Alete Mahlzeit zum Trinken. Ohne Votum ging der Goldene Windbeutel im Jahr darauf an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten(Grüne), weil sein Bundesland über die Landesbank LBBW mittelbarer Teilhaber von Alete ist.Nun also das Comeback. Der Grund: Man habe sich angeschaut, ob das Thema der "dreisten Werbelüge" immer noch virulent ist und hätte gleich "hunderte Produkte" nominieren können, so ein Foodwatch-Sprecher auf Nachfrage von HORIZONT Online. "Verbrauchertäuschung ist an der Tagesordnung - und nach wie vor ganz legal", sagt, Foodwatch-"Wahlleiterin" für den Goldenen Windbeutel 2017. "Die Bundesregierung hat zwar schon vor Jahren das Problem anerkannt, aber wirksame Regeln gegen Etikettenschwindel gibt es bis heute nicht. Die Lebensmittelindustrie kann weiter tricksen und täuschen. Die Wahl zum Goldenen Windbeutel ist daher wichtiger denn je."Der Babynahrungshersteller Alete verspreche Eltern auf der Packung, seine Kinderkekse seien "babygerecht" und ab dem achten Monat "zum Knabbernlernen" geeignet, heißt es von Foodwatch: "Doch mit 25 Prozent Zuckeranteil sind die Kinderkekse zuckriger als beispielsweise Leibniz Butterkekse." Sie seien damit alles andere als babygerecht, sondern förderten Karies.Bauer vermarkte seine Protein-Milch als sportliches Getränk für eine "fitnessorientierte und alltagsaktive Zielgruppe", prangert Foodwatch an: "Das Produkt kostet etwa 50 Prozent mehr als andere Vanillemilch, dabei ist das zugesetzte Protein völlig überflüssig und nur ein profitabler Marketing-Trend."Continental Foods bezeichnet seine Dosensuppe als "kleinen kulinarischen Höhepunkt des Tages" und hebt seine "Lacroix Qualitätsphilosophie" hervor. Doch eines suche man in der Ochsenschwanzsuppe vergeblich, so Foodwatch: Ochsenschwanz. Auf eine Anfrage hin begründete das Unternehmen mit "Qualitätsgründen".Das mit großem Werbeaufwand lancierte Müsli komme urtümlich daher, werbe mit "Urkorn", beinhalte davon aber nur 2,5 Prozent, so Foodwatch: "Im Kleingedruckten versteckt: Das 'Frühstück für Legenden' enthält neben 20 Prozent Zucker auch Palmöl, Aroma und Zusatzstoffe - alles andere als ursprünglich."Das Becel Omega-3-Öl rühme sich auf dem Etikett damit, "3x mehr Omega-3 als Olivenöl" zu enthalten. "Was Hersteller Unilever unerwähnt lässt: Der Vergleich mit Olivenöl ist irreführend, dieses enthält naturgemäß nicht besonders viel Omega-3", begründet Foodwatch die Nominierung.Im Vorfeld der Wahl hat Foodwatch alle Hersteller um Stellungnahme gebeten. Nur drei der fünf Unternehmen aber lieferten Anworten, Kellogg's und Unilever verweigerten die Auskunft. Abstimmen können Verbraucher online bis zum 26. November. Dem Hersteller des Produkts mit den meisten Stimmen plant Foodwatch die Überreichung des Negativpreises am Firmensitz - der bislang letzte Preisträger Nestlé lehnte 2014 die "Verleihung" allerdings ab . fam