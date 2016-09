Aldi TV-Kampagne "Die Entwicklung wird zulasten von Print gehen"

TV-Spot Aldi 2016



Bild: Aldi Mehr zum Thema Aldi Das ist das TV-Debüt des Discount-Riesen

Aldi ist definitiv noch nicht zu spät. Ich halte diese Kampagne für hervorragend sowohl in ihrer Botschaft als auch in ihrer Platzierung. Lidl dagegen demonstriert mit seiner laufenden Kampagne Aktionismus und man hat sehr stark den Eindruck, dass hier ein Discounter verschwenderisch mit seinem Werbegeld umgeht. Statt an die Bedürfnisse der Konsumenten zu denken, wird darauf reagiert, dass Konkurrent Aldi mehr Markenartikel gelistet hat – was vielen Lidl-Kunden zu diesem Zeitpunkt nicht einmal bewusst gewesen sein dürfte. Aus übertriebener Fixierung auf den Wettbewerb wird so die Wertschöpfungspartnerschaft zwischen Industrie und Handel ernsthaft beschädigt.Dieser Trend ist sicherlich nicht falsch beobachtet. Den Unterschied zwischen Nord und Süd sehen ohnehin nur die Konsumenten, die an der Vertriebsgrenze der Regionalgesellschaften wohnen. Und mit Blick auf die Entwicklung des Handels wird Aldi ohnehin nicht um eine Konvergenz der Regionalmarken herumkommen. E-Commerce ist ein nationales Business. Da würden unterschiedliche Versionen der Marke Aldi nur verwirren.Nun, zunächst einmal wird vor allem Aldi von dieser Kampagne profitieren. Das Unternehmen hat den Discount nach Deutschland gebracht und ist immer noch einer der konsequentesten Vertreter des zugrunde liegenden Prinzips. Aber natürlich ist der Kampagnenclaim auch eine Aussage über die Gattung an sich. Discounter wie Norma könnten die hier entstehende Aufmerksamkeit durchaus auch für die eigene Marke nutzen.Über die Verteilung von Mediaetats lässt sich letztlich nur spekulieren. Aber die Erfahrung in den Unternehmen zeigt doch, dass die Investition in Werbegelder ein Nullsummenspiel ist. Wenn ein Kanal wichtiger wird, wird in anderen Kanälen gespart. Und in diesem Fall ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Entwicklung zulasten von Print gehen wird, obwohl der Handzettel noch immer sehr lebendig ist.Generell muss sich der Einzelhandel heute mehr erklären als das in der Vergangenheit der Fall war. Der stationäre Handel hatte ja historisch gegenüber den Markenherstellern immer den Vorteil, dass er allein durch sein Filialnetz schon im Leben der Konsumenten ständig präsent war. Doch heute genügt die pure Anwesenheit nicht mehr. Man muss einen emotionalen Kontext für seine Marke schaffen, wenn man aus dem Wettbewerb herausstechen will. Wie das funktioniert, hat Edeka mit „Wir lieben Lebensmittel“ mustergültig vorexerziert.Die Hersteller werden nicht umhin kommen, ihr eigenes Selbstverständnis zu ändern, um im Leben der Konsumenten weiter relevant zu bleiben. Es reicht einfach nicht mehr zu werben, sie müssen die direkte Beziehung zu den Menschen stärken. Und dazu gehören auch eigene selektive Vertriebsstrukturen wie Markenshops oder E-Commerce. Nespresso zeigt, dass so etwas gut funktionieren kann. cam