Airline Lufthansa geht mit "#inspiredby Heimweh" in die Verlängerung

Lufthansa setzt seine #inspiredby Heimweh-Kampagne fort Foto: Lufthansa

Die Lufthansa launcht den zweiten Teil ihrer "#inspiredby Heimweh" Marketing-Kampagne auf all ihren Social Media-Kanälen. Der Kurzfilm "The Colors of Home" erzählt von einer in New York lebenden Schmuckdesignerin, die in ihre Heimat Nepal zurückreist und ihrer Herkunft auf die Spur geht. So soll Reisenden ein neues Gefühl des Fliegens vermittelt werden. Es geht nicht um die Reise von etwas weg, sondern zu etwas hin.