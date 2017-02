Agentur am Flughafen International als Jurymitglieder gefragt

Die Geschäftsleitungsmitglieder der Agentur am Flughafen wurden 2017 erneut in verschiedene Jurys für B2B- und Dialogmarketing berufen.

Miriam Egli, Beraterin und Texterin und seit 14 Jahren bei der Agentur am Flughafen, wird die Ehre zu teil, Mitte Februar am BoB Award in Deutschland die Best of "Business-to-Business" Communication im DACH zu küren. René Eugster, Gründer und Head of Creation wird im März zum dritten Mal in Folge beim Schweizer Xaver Award Live-Communication sowie im Mai zum achten Mal beim Caples Award in NYC – einem der weltweit wichtigsten Direct-Marketing-Awards – jurieren. Und Dominique Rutishauser, Creative Director und bereits seit 16 Jahren an Bord, wurde wiederum in die Jury des Schweizer Dialogmarketingpreises berufen, die Anfang April tagt. "Unsere Dialog- und B2B-Kompetenz ist international gefragt", schliesst die Agentur daraus.