Adobe Marketing Cloud Wieso ein abgezockter Geheimagent am Hotel-Check-in scheitert

Alle Jahre wieder launcht Adobe rechtzeitig zur "Advertising Week" in New York City eine neue Episode seiner inzwischen legendären Kampagne für die Adobe Marketing Cloud. Im neuesten Spot von Stammbetreuer Goodby Silverstein & Partners bekommt es ein Geheimagent gleich mit zwei Gegnern zu tun: einem bösen Widersacher und einem komplizierten Check-in im Hotel - und zieht dabei einmal den Kürzeren.

Adobe Marketing Cloud - Secret Agent: How's Your Customer Experience?



Es erinnert stark an James Bond, Ethan Hunt oder Jason Bourne, was Geheimagent "Hunter" im Adobe-Spot da leisten muss: Auf einem fahrenden Laster kämpft er mit seinem Gegenspieler, ehe dieser am Haken landet und mitsamt Fahrzeug ins Verderben rast - während sich der Agent schon längst per Hechtsprung in Sicherheit gebracht hat. Was dann kommt, hat man aber noch in keinem 007-Film gesehen: Im Luxushotel angekommen scheitert Hunter am eigentlichen simplen Check-in - weil die Touchpoints des Hauses (App, Promotion, Marketing und Co) nicht korrespondieren und die Buchung verloren gegangen ist.Die schlechte Customer Experience wird Hunter schließlich zum Verhängnis. Die Message: Mit der Adobe Marketing Cloud wäre dem Hotel dieser aus nachvollziehbaren Gründen unzufriedene Kunde erspart geblieben. Den Film streut das Unternehmen auf seinen eigenen Social-Media-Präsenzen und auf weiteren Websites. Besonders häufig kamen und kommen die Teilnehmer der "Advertising Week" in den Genuss des 90-Sekünders: Während der Messe läuft er insgesamt vor 75 Sessions. Gedreht wurde der vonundproduzierte Spot in Budapest, Regie führte. fam