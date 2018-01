Adidas-Sneaker als Jahreskarte Der geniale Marketing-Coup von Jung von Matt und der BVG

In den Sneaker ist eine Jahreskarte der BVG eingearbeitet (© BVG/Adidas)

Die Schuhe gehen am 16. Januar in den Verkauf und kosten 180 Euro - billiger war eine Jahreskarte für den Berliner Nahverkehr nie (© BVG/Adidas)

Die BVG hat in den vergangenen Jahren mit witzigen Werbefilmen mit hoher Viralität und konsequent selbstironischer Social-Media-Kommunikation unter dem Motto "Weil wir dich lieben" dafür gesorgt, dass sich das Image des öffentlichen Nahverkehrs in der Hauptstadt von "chronisch verspätet" zu "extrem sympathisch" gewandelt hat. Als wäre das nicht schon große Marketing-Leistung genug, geht das Unternehmen mit einer ungewöhnlichen Produktidee jetzt noch einen Schritt weiter.Gemeinsam mit Adidas Originals - der Retro-Range der Herzogenauracher Traditionsmarke - hat die BVG einen Sportschuh namens "EQT Support 93/Berlin" gelauncht. Die Schuhe kommen im Muster der BVG-Sitzbezüge und sind auf 500 Stück limitiert. Aber das Produkt ist nicht nur ein stylisches Must-have für junge Sneaker-Sammler, die sich gerade in den Großstädten tummeln. Vor allem bringt es den Käufern einen echten Mehrwert. Denn: Ab dem 16. Januar und bis zum 31. Dezember gilt der Schuh als Jahresticket in allen U-Bahnen, Bussen, Straßenbahnen und Fähren der BVG.Zu erwerben gibt es den EQT Support 93/Berlin ab dem 16. Januar im Adidas Originals Flagship Store in Berlin Mitte sowie bei Overkill in Kreuzberg. Es darf erwartet werden, dass die 500 Paar Schuhe in Windeseile vergriffen sind - allein schon deshalb, weil es in Berlin noch nie ein so günstiges BVG-Jahresticket gegeben hat."Wie cool ist das denn? Jetzt gibt es exklusive Sneakers mit unserem beliebten BVG-Sitzmuster. Wir sind uns ganz sicher, dass dieser Schuh für Berlin ein ganz besonderes Highlight ist. Toll, dass die BVG, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiert, nun selbst zum Kultobjekt wird", sagt BVG-VorstandsvorsitzendeWie die BVG auf Anfrage von HORIZONT Online verrät, wird es keine begleitende Kampagne zum Launch der Sneaker geben. Das wird aber bei dem Buzz, der schon jetzt in den sozialen Netzwerken herrscht, auch nicht nötig sein. Die Sneaker werden am kommenden Montag auch so weggehen wie warme Semmeln. tt