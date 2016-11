AddWash & Co Samsung startet erstmals TV-Kampagne für Haushaltsgeräte

AddWash-Waschmaschine Foto: Screenshot Youtube

Smartphones, Tablets, Fernseher - und nun auch Haushaltsgeräte. Zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte bewirbt Samsung diese in einer TV-Kampagne. Als erstes Haushaltsgerät wird eine neue Waschmaschine in den Fokus gerückt.