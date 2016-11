Accessibility-Spot So bewegend wirbt Apple für seine barrierefreien Dienste

Apple – Accessibility – Sady (with Audio Descriptions)

Der 75-sekündige Online-Film (Produktion:) präsentiert die Protagonistin Sady, die an cerebraler Bewegungsstörung leidet und den Spot mithilfe eines Sprachcomputers erzählt. In dem inhouse entwickelten Spot zeigt Apple in bewegenden Bildern, wie körperlich eingeschränkte Menschen Funktionen wie VoiceOver, die Sprachasstistentin Siri, Facetime, AssistiveTouch und auch die Apple Watch in ihrem Alltag nutzen. Und ganz am Ende hält der Tech-Riese dann auch noch eine überraschende Auflösung bereit.Denn Erzählerin Sady Paulson ist tatsächlich Kamerafrau, Cutterin und Regisseurin, die gerade ihren Bachelorabschluss gemacht und den Apple-Film selbst geschnitten hat. Und durch den Einsatz dieses Testimonials wird aus einem vermeintlich gewöhnlichen Werbefilm ein Manifest für die Barrierefreiheit im Kommunikationsalltag mit den Apple-Produkten.Auf seiner Accessibility-Website stellt Apple alle intuitiven Bedienungshilfen seiner Betriebssysteme ausführlich in den Rubriken "Sehermögen", "Hörvermögen", "Physis und Motorik" sowie "Lernen, Lesen und Schreiben" vor. tt