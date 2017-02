89. Academy Award Shutterstock inszeniert Oscar-Favoriten als Pop-Art-Motive

"La La Land" ist einer der großen Oscars-Favoriten in diesem Jahr Foto: Foto: Shutterstock

Am Sonntag ist es soweit: Dann werden in Los Angeles zum 89. Mal die Oscars vergeben. Wie schon in den letzten Jahren hat Shutterstock den Nominierten in der Kategorie "Bester Film" eigene Filmplakate gewidmet, die komplett aus Stock-Material gestaltet sind.