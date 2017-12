Influencer Marketing Das waren die erfolgreichsten Instagram-Werbeposts im November

Im Influencer Marketing haben im November vor allem Youtuber überzeugt. Wie eine exklusiv für HORIZONT Online erstellte Auswertung zeigt, lieferten die Videomacher im vergangenen Monat erfolgreiche Instagram-Werbeposts in allen Größenordnungen. Bei den reichweitenstarken Influencern mit mehr als einer Million Followern liegt beispielsweise die die Youtuberin Julia Beautx (1,5 Millionen Abonnenten auf Instagram) vorne. Sie lässt sogar Lena Meyer-Landrut hinter sich, die ebenfalls einen der drei erfolgreichen Posts absetzte.

Zur Auswertung Knapp 50.000 deutsche Instagramkanäle (ab 750 Follower) in der Datenbank von Influlyzer werden alle 10 Minuten auf neue Werbe-Postings durchsucht. Alle ermittelten Werbepostings (#anzeige und #werbung) werden analysiert und ausgewertet. Auch jene Postings werden berücksichtigt, die als Werbepostings "geflaggt" werden. Anhand der Metadaten Follower by Influencer, Reach per Post, Interactions per Post, Engagement per Post und alles im Verhältnis zur Channelgröße sowie dem durchschnittlichen Channel-Engagement werden die besten Influencer Kampagnen (Postings) ermittelt.

Das waren die erfolgreichsten Instagram-Werbeposts im November:

Influencer mit mehr als 1 Million Followern auf Instagram:

Platz 1: Julia Beautx - Sony Pictures

Jumanji" und generierte eine Engagement-Rate von

Platz 2: Hannes Becker - Olympus Kameras

Platz 3: Lena Meyer-Landrut - Womans Health & L'Oréal

Whoopwhoop ich bin auf dem cover der @womenshealth.de mit @lorealmakeup und die kann man ab heute in jedem gescheiten Zeitschriften Laden finden, mehr Bilder in meiner Story #Werbung Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenas_view) am 15. Nov 2017 um 8:18 Uhr

Influencer mit 500.000 - 1 Million Followern auf Instagram:

Platz 1: Rebekah Wing - Foreo

Platz 2: Nihan Sen - Dm

AnzeigeVerlosung Ihr habt jetzt die Möglichkeit 3 meiner limitierten dm BlackBoxen gemeinsam mit zwei Freunden zu gewinnen!Markiert dafür einfach eure Freunde in den Kommentaren und folgt mir und @dm_deutschlandDie Gewinner werden Sonntag ausgelost und über Instastory bekannt gegeben #giveaway #dmblackbox #givingfriday #givingisthenewblack Ein Beitrag geteilt von Nihan (@nihan) am 24. Nov 2017 um 12:21 Uhr

Platz 3: Rebekah Wing - Nintendo

In das Ranking, für das Media-Part seit September einmal im Monat exklusiv für HORIZONT Online die Performance von Influencer-Posts analysiert, wurden alle Beiträge aus der DACH-Region aufgenommen, die mit den Hashtags #werbung oder #anzeige oder als "Bezahlte Partnerschaft mit" gekennzeichnet wurden. Die Beiträge wurden je nach Kanal-Größe des Influencers in vier Kategorien eingeteilt: 50.000 bis 100.000, 100.000 bis 500.000, 500.000 bis eine Million sowie mehr als eine Million. Durch die Einteilung ist eine Vergleichbarkeit der Instagrammer gewährleistet. Von jedem Influencer wurde die Engagement-Rate auf einen Post aus dem Verhältnis zwischen den Followern des Kanals, der Reichweite per Post und den Interactions per Post ermittelt. So konnten pro Kategorie die Top-3-Influencer-Beiträge im November bestimmt werden.Was im November-Ranking auffällt: Bei den Absendern der erfolgreichsten Werbeposts gibt es kaum Überschneidungen mit dem Vormonat. So taucht beispielsweise der Youtuber Paluten in diesem Monat nicht im Ranking auf, obwohl er im September und Oktober den erfolgreichen Beitrag in der Kategorie der Influencer mit über einer Million Follower postete. Nur der Fotograf Manuel Dietrich hält sich wacker an der Spitze seiner Kategorie der Instagrammer mit 50.000 bis 100.000 Followern. Was außerdem auffällt: Übermäßig viele Youtuber konnten im November die erfolgreichsten Werbeposts generieren.Zusätzlich zu den erfolgreichsten Beiträgen hat Media-Part auch die Flop-Instagram-Werbeposts ermittelt. Dass die Kooperation mit Top-Influencern nicht immer hervorragend läuft, beweist die Kategorie der Instagrammer mit mehr als einer Million Followern. Ausgerechnet Bayern-Spieler und McDonald's-Testimonial Jerome Boateng lieferte den schlechtesten Beitrag in seiner Größenordnung. Sein Werbevideo für Edel-Optics erzielte eine Engagement-Rate von nur 0,46 Prozent. Zum Vergleich: Der beste Post der Kategorie kassierte 9,38 Prozent an Likes, Shares und Kommentaren.Die Youtuberin Julia Beautx lieferte im November den erfolgreichsten Instagram-Werbepost unter den Influencern mit mehr als einer Million Followern. In der bezahlten Partnerschaft mit Sony Pictures bewarb sie ein Gewinnspiel für Premierentickets zum Kinofilm "9,38 Prozent. Ihre durchschnittliche Channel-Engagement-Rate beträgt 6,15 Prozent.Platz 2 der erfolgreichsten Instagram-Werbeposts im November besetzt Hannes Becker. Der Fotograf kooperiert mit Olympus Kameras und postete eine Landschaftsaufnahme aus Island. Damit generierte er eine Post-Engagement-Rate von 8,63 Prozent - damit ist die Rate doppelt so hoch wie seine Kanal-Engagement-Rate von 4,15 Prozent.Den dritterfolgreichsten Werbebeitrag im November liefert eine Influencerin, die auch außerhalb der sozialen Medien bekannt ist: Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin postete das Titelbild der Zeitschrift Womans Health und kassierte eine Engagement-Rate von 8,53 Prozent. Außerdem verlinkte sie im Beitrag L'Oréal. Die Gewinnerin des Eurovision Song Contests ist seit 2013 deutsches Gesicht des Kosmetikherstellers . Ihre Channel-Engagement-Rate liegt bei 4,18 Prozent.Auch in der zweitgrößten Instagrammer-Kategorie liefert eine Youtuberin den erfolgreichsten Post: Rebekah Wing. Sie verlost im Beitrag Hautpflegeprodukte der Beauty-Marke Foreo und generiert eine Engagement-Rate von 13,26 Prozent. Das ist deutlich mehr als sie im Durchschnitt auf ihrem Kanal verzeichnet: Ihre Channel-Engagement-Rate liegt bei 9,93 Prozent. Bei einem Gewinnspiel ist dies allerdings keine Seltenheit.Die Youtuberin Nihan Sen landet mit einem Beitrag für Dm auf Platz 2 in der Kategorie der Influencer mit 500.000 bis einer Million Follower. Darin verlost sie drei ihrer Blogger-Boxen , die am Black Friday an den Start gingen. Der Beitrag verzeichnet eine Engagement-Rate von 11,28 Prozent, mehr als 5.000 Mal wurde der Post kommentiert (Channel-Engagement-Rate: 6,5 Prozent).Spitzenreiterin Rebekah Wing liefert auch den dritterfolgreichsten Werbebeitrag in ihrer Größenordnung. Ihr Post für Nintendo generierte eine Engagement-Rate von 11,1 Prozent. Auch bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Gewinnspiel.