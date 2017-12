3 Influencer to watch Diese Instagrammer haben im November für Aufsehen gesorgt

Werbungtreibende, die auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten mit Social-Media-Bekanntheiten sind, finden sich oft in einem Influencer-Dschungel wieder. HORIZONT Online und die Analyse-Plattform InfluencerDB hatten aus diesem Grund im April die monatliche Serie "3 Influencer to watch" gestartet, in der drei Instagrammer vorgestellt werden, die im vergangenen Monat besonders auf sich aufmerksam gemacht haben. Diesmal konnten Louisa Dellert, Sonia Lyson und Thai Hoang überzeugen.

Die Auswertung Die Auswertung erfolgt jeden Monat in drei Kategorien. Zum einen wird in der Kategorie "Top-Influencer" ein Instagrammer vorgestellt, der mehr als 400.000 Follower, ein positives Wachstum und einen sogenannten Qualityscore von über 85 Prozent aufweisen kann. Mit Letzterem ist Qualität der Followerschaft gemeint, sprich: Gibt es Karteileichen, interagieren die Follower mit dem Content, etc. InfluencerDB kann diese Metrik mit einer Software berechnen. Ein "Rising Star" ist, wer mindestens 50.000 Follower, 4,5 Prozent Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent hat. Die "Monthly Discovery" muss mindestens 10.000 Follower, ein positives Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent aufweisen sowie in besonderer Art und Weise im vergangenen Monat herausgestochen haben. In allen drei Kategorien liegt der Fokus ausschließlich auf Instagram.

Louisa Dellert wirbt auf Instagram für die Aktion Mensch (© Instagram) ist Qualität der Followerschaft gemeint, sprich: Gibt es Karteileichen, interagieren die Follower mit dem Content, etc.

Die Entwicklung von Louisa Dellert auf Instagram (© InfluencerDB)

Die Entwicklung von Sonia Francex auf Instagram (© InfluencerDB)

So trommelte Thai Hoang für das Samsung Galaxy S8 Plus (© Instagram)

Die Entwicklung von Thai Hoang auf Instagram (© InfluencerDB)

Die 27-jährige Louisa Dellert ist den meisten wahrscheinlich als Fitness-Bloggerin bekannt. Doch damit ist seit einigen Wochen Schluss: Denn Dellert kündigte an, keine Lust mehr auf den Job als klassische Instagrammerin zu haben - und will sich stattdessen auf Themen wie Nachhaltigkeit und Selbstliebe konzentrieren. Nicht nur deshalb ist sie in den Augen von InfluencerDB die Top-Influencerin im November - trotz eines negativen Wachstums von -0,37 Prozent.Denn der Strategiewechsel scheint nicht jedem Follower zu gefallen. "Es ist spannend zu sehen, ob sie mit dem thematischen Richtungswechsel eine neue Zielgruppe erschließen kann und welche Marken ihren Imagewandel für sich nutzen werden", sagt InfluencerDB-CEO Robert Levenhagen. Aktuell kommt Dellert auf knapp 330.000 Instagram-Follower und einen Quality-Score von starken 97 Prozent. DamitPassend zur Weihnachtszeit und als erste Kooperation nach ihrem Image-Wechsel, kooperiert Dellert mit Aktion Mensch und verschenkt in den sozialen Netzwerken zwei Lose der Förderorganisation. Der Post auf Instagram (siehe oben) hat einen Media-Wert von 1118 US-Dollar. Auch AOK und Tchibo arbeiteten bereits mit der Influencerin zusammen.Mehr als 112.000 Follower, ein Wachstum von knapp 10 Prozent und ein Quality-Score von 79 Prozent: Bei Mode-Bloggerin Sonia Lyson läuft es aktuell - sie ist deshalb in den Augen von InfluencerDB der Rising Star im November. Wie man sich und ein Produkt gut in Szene setzt, weiß die Berlinerin ganz genau: Im "echten" Leben ist sie verantwortlich für die PR des Labels Lala Berlin.In Lysons qualitativ hochwertigen Bildern vermischen sich in der Regel Lifestyle, Mode und die städtische Kultur Berlins. Zusammen mit der sehenswerten Reichweite ist sie aus diesem Grund auch für Marken interessant geworden, unter anderem hat Lyson mit der Telekom, Piaget und Jean Paul Gautier zusammengearbeitet. Die Postings performten überdurchschnittlich gut.Interessant: Lyson postet ausschließlich auf englisch, weshalb sie eine vergleichsweise große internationale Fanbasis besitzt. Jeder fünfte Follower kommt aus Deutschland, jeder zehnte aus den USA, dahinter folgen Italien und Russland. Neun von zehn Followern sind Frauen.Mit seinen hochwertigen Fotographien ist der gebürtige Vietnamese Thai Hoang die Entdeckung des Monats. Hoang begeistert mit seinen Aufnahmen (Porträts, Architektur, etc) mittlerweile mehr als 46.000 Follower. Das Fan-Wachstum hat mit 0,31 Prozent zwar noch Luft nach oben, der Media-Value pro Post von 217 US-Dollar kann sich aber immerhin sehen lassen.Hoangs breit gefächerter Content macht ihn für eine Vielzahl von Brands interessant - unter anderem hat er bereits mit Canon und Samsung Deutschland zusammengearbeitet. Für den südkoreanischen Technologiekonzern warb der Instagrammer für das Samsung Galaxy S8 Plus (siehe oben), zuvor hatte er bereits für ein Gerät von Huawei getrommelt. Die Anzahl der Likes soll dabei überdurchschnittlich hoch gewesen sein.Besonders auffällig ist Hoangs erhöhter Earned Media Value im April und im Juni (siehe unten). Im April wurden seine Postings dreimal von Instagram Russland (11,3 Millionen Follower) gereposted. Im Juni wurde er einmal von Instagram Brasilien (16,1 Millionen Follower) gefeatured.