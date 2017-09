"3 Influencer to watch" Diese Instagrammer haben im August für Aufsehen gesorgt

Werbungtreibende, die auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten mit Social-Media-Bekanntheiten sind, finden sich oft in einem Influencer-Dschungel wieder. HORIZONT Online und die Analyse-Plattform InfluencerDB hatten aus diesem Grund im April die monatliche Serie "3 Influencer to watch" gestartet, in der drei Instagrammer vorgestellt werden, die im vergangenen Monat besonders auf sich aufmerksam gemacht haben. Top-Influencerin ist Ex-GNTM-Kandidatin Anna Maria Damm, Rising Star ist Roxi, die Entdeckung des Monats Youdidx3.

Die Entwicklung der Followerzahlen von Anna Maria Damm (Bild: Influencer DB)

Rising Star: Roxi

Die Entwicklung der Followerzahlen von Roxi (Bild: Influencer DB)

Monthly Discovery: Judith

Die Entwicklung der Followerzahlen von Judith (Bild: Influencer DB)

Die Auswertung Die Auswertung erfolgt jeden Monat in drei Kategorien. Zum einen wird in der Kategorie "Top-Influencer" ein Instagrammer vorgestellt, der mehr als 400.000 Follower, ein positives Wachstum und einen sogenannten Qualityscore von über 85 Prozent aufweisen kann. Mit Letzterem ist Qualität der Followerschaft gemeint, sprich: Gibt es Karteileichen, interagieren die Follower mit dem Content, etc. InfluencerDB kann diese Metrik mit einer Software berechnen.



Ein "Rising Star" ist, wer mindestens 50.000 Follower, 4,5 Prozent Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent hat. Die "Monthly Discovery" muss mindestens 10.000 Follower, ein positives Wachstum und einen Qualityscore von mindestens 75 Prozent aufweisen sowie in besonderer Art und Weise im vergangenen Monat herausgestochen haben. In allen drei Kategorien liegt der Fokus ausschließlich auf Instagram.

Als Top-Influencerin hat Influencer DB Anna Maria Damm auserkoren. Die ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" hat bei Instagram mit Beauty und Lifestyle-Themen mittlerweile die Marke von 1 Million Followern geknackt. Ihre Posts bekommen im Schnitt 96 Kommentare. Der Media Value pro Post, auch Medienäquivalenzwert genannt, liegt bei ihr bei rund 4400 US-Dollar."Anna Maria ist hervorragend mit anderen erfolgreichen Influencern wie Maren Wolf, Patrizia Palme und Stefanie Giesinger vernetzt. Sie gehört damit zu einer Gruppe von Influencerinnen, die mit ihrem lifestylelastigen Content und ihrer verspielten Bildsprache gerade perfekt den Nerv der Zeit auf Instagram bei ihrer Zielgruppe treffen", erklärt Influencer-DB-Chef Robert Levenhagen. Damm hat unter anderem Verträge mit Puma, Huawei, Lidl und Tezenisan Land gezogen.Besonders viele neue Follower konnte im vergangenen Monat die Fitness-Bloggerin Roxi gewinnen. Bei Instagram kommt Roxana Strasser alias Roxi aktuell auf rund 122.000 Follower. Das Wachstum lag bei 4,2 Prozent. Im Mittelpunkt steht bei der 24-Jährigen das Thema Fitness, aber auch Fashion und Travel. Roxi kooperiert unter anderem mit den Marken Fa, Otto und Cuponation. Außerdem war sie in der RTL-2-You-Serie "Mjunik" zu sehen.Die Posts von Roxi kommen im Schnitt auf 84 Kommentare und haben einen Media Value von 429 Dollar. Ihr Audience Quality Grade liegt bei hervorragenden 92 Prozent.Als Entdeckung des Monats hat Influencer DB Judith alias Youdidx3 auserkoren. Die 24-Jährige ist Produktdesignerin bei odernichtoderdoch.de und präsentiert auf ihrem Instagram-Kanal Youdidx3 vor allem Interior Design, aber auch Bilder von Reisen, Essen und mit Freunden.Bei zuletzt knapp 2 Prozent Wachstum kommt Judith aktuell auf rund 16.500 Follower. Ihre Beiträge führen zu durchschnittlich 13 Reaktionen. Der Media Value pro Post beträgt aktuell 71 Dollar. Die aufstrebende Influencerin wird von den Modemarken Hollister und Paul Hewitt sowie dem Künstlerzubehör-Online Shop Reeves unterstützt. dh